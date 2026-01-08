El vestíbulo de la Estación del Norte ya luce en todo su esplendor

El enorme vestíbulo modernista de la Estación del Norte de València ya luce en todo su esplendor después de que se hayan retirado los andamios y se ponga final a la primera fase de rehabilitación del edificio construido a principios del siglo XX (1917) por el arquitecto Demetrio Ribes. La cubierta ya ha sido restaurada, se ha retirado el amianto y se ha terminado la gran claraboya que aporta luz natural al núcleo central de la terminal. Así mismo, se han retirado los andamios y esta parte de la estación ha quedado diáfana para los millones de pasajeros que pasan por aquí cada año.

La intervención general en el edificio se está centrando en la renovación y mejora de la marquesina principal, las cubiertas y naves laterales, y las fachadas y otros elementos de las carpinterías. En total, la inversión supera los 20 millones de euros y se divide en tres fases, la primera de las cuales concluye ahora. En concreto, se ha actuado sobre la marquesina histórica (de 200 metros de longitud, 45 de anchura y una superficie de unos 9.000 metros cuadrados) y más exactamente sobre los tres primeros vanos de la cubierta situados sobre la zona del vestíbulo. Para la instalación de la nueva cubierta, se han montado 1.439 metros cuadrados de escamas de zinc sobre tableros de madera y 1.306 metros de superficie de policarbonato.

Además de la instalación de la nueva cubierta, la operación más significativa ha consistido en la retirada del fibrocemento existente mediante un proceso altamente controlado y en el que, para garantizar la seguridad, se encapsuló toda la zona de trabajo evitando la dispersión de fibras en el aire de la estación. En total, se han retirado 40 toneladas de fibrocemento, con una superficie de 2.238 metros cuadrados.

Nuevos andamios en los adenes de la estación. / Laura Ballester

Segunda fase

Tras la finalización de la primera fase se ha puesto en marcha la segunda, que empezará por trasladar los andamios hacia la siguiente área de actuación, lo que representa la transición entre ambas fases. Esta segunda fase abarca los cinco vanos centrales situados sobre la zona de andenes. Y para ello será necesario el montaje de 3.590 metros cuadrados de plataformas de trabajo, la retirada de aproximadamente 67 toneladas de fibrocemento (3.730 metros cuadrados) , instalar 2.398 metros cuadrados de escamas de zinc y 2.177 metros cuadrado de policarbonato.

Una vez completada la fase 2, se retirarán las torres actuales y se instalarán las correspondientes a la fase 3, que abarcará los últimos cuatro vanos de la estación. Está previsto que los trabajos de restauración queden concluidos en su totalidad en 2027.

Por lo que respecta a las actuaciones en las cubiertas y naves laterales, se está interviniendo en las cubiertas planas y a dos aguas de las naves laterales de la estación, operaciones que se encuentran también muy avanzadas.

Por último, en la actuación que se desarrolla en las fachadas, están avanzando los trabajos de restauración en las fachadas del exterior en el lateral de calle Bailén, tras la finalización de las fachadas del interior de la estación en zona de andenes y los revocos en el torreón hacia Matemático Marzal.

También está en marcha la restauración de carpinterías y de las marquesinas metálicas en la fachada principal y en el lateral de calle Bailén. Estos trabajos requieren técnicas artesanales especializadas, debido a la complejidad de las piezas y a su estado de degradación.

Según viene informando Adif, "estos trabajos se están haciendo de forma planificada para compatibilizar las obras con el servicio en la estación, minimizando las afectaciones tanto al tráfico de trenes como a la movilidad de los usuarios".

Cubierta de la estación desde el exterior. / José Manuel López

Patrimonio histórico e identidad local

El edificio que alberga Estación del Norte data de 1917 y es un monumento simbólico del estilo modernista, con influencia del secesionismo vienés. Obra del arquitecto valenciano Demetrio Ribes, ha sido declarado Bien de Interés Cultural y patrimonio histórico. La estación combina el atractivo artístico e histórico de su inmueble con la funcionalidad en la prestación de servicios ferroviarios y espacios comerciales.

La actuación va a poner en valor y garantizar la preservación del patrimonio histórico y arquitectónico que constituye el edificio de la estación, en el que además abundan elementos propios de la identidad local, un repertorio iconográfico de motivos valencianos distribuidos por la fachada, las barandillas, las vidrieras, los remates almenados y las puertas, entre otras ubicaciones.

Estas actuaciones cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU. Las obras cuentan también con financiación a cargo del Programa 2% Cultural - Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.