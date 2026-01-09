El Ayuntamiento prorroga un acuerdo para favorecer la integración de personas sin hogar

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes prorrogar el acuerdo entre el consistorio y la asociación ACCEM para "favorecer procesos de inclusión social del colectivo de personas sin hogar" a través del centro de día de alta tolerancia de esta entidad. Para ello, y a instancias de la Concejalía de Servicios Sociales, se ha resuelto iniciar los trámites para la aprobación de la que constituye la tercera prórroga del convenio de colaboración entre ambas partes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. El acuerdo, que se prolongará hasta enero de 2027, contempla una aportación económica municipal anual de 83.500 euros.

El anuncio del Ayuntamiento de València coincide con la publicación en Levante-EMV de la historia de María, una mujer que vive en la calle y tiene dificultades para su integración pese a la ola de solidaridad que ha generado.

El consistorio de la capital valenciana y ACCEM han resaltado "la necesidad de continuar la cooperación para unir sus esfuerzos" con el fin de "propiciar mecanismos eficaces de inserción social y de lucha contra la exclusión de las personas sin hogar".

La Asociación ACCEM empezó a gestionar un centro de día en València en 2007, "un recurso que a lo largo de los años se ha ido adaptando a las necesidades de las personas inmigrantes procedentes de programas de ayuda humanitaria, así como a las personas ya residentes en la ciudad situación de exclusión social", ha detallado la administración local.

Asimismo, ha apuntado que este espacio se constituye actualmente como centro de baja exigencia/alta tolerancia para personas en situación de sinhogarismo.

Desde el equipo de gobierno municipal han asegurado que "con esta tercera y última prórroga de este convenio entre la Concejalía de Servicios Sociales y ACCEM, se amplía la red de recursos sociales para personas en situación de sin hogar en la ciudad de València".

El funcionamiento de esta colaboración se asienta en la labor de dos recursos municipales: el Centro de Atención a Personas sin Techo (CAST) y el Servicio Municipal de Atención a Urgencias Sociales (SAUS), ambos dependientes de la Concejalía de Servicios Sociales y desde los que se derivan al mencionado centro de día a aquellas personas que se considere cuando su situación personal lo aconseje. Desde los centros municipales se presta el apoyo técnico que se requiera.