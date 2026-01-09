Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche sufre un aparatoso accidente en el Bulevar Sur de València

El vehículo ha dado una vuelta de campana y ha quedado bocabajo en plena vía

Aparatoso accidente en el Bulevar Sur de València

J.M. López

F. Pascual

València

Un coche ha sufrido un aparatoso accidente en València este mediodía de viernes y, tras dar una vuelta de campana, ha quedado bocabajo en plena calzada. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado agentes de la Policía Local de València y una unidad del SAMU para atender a las personas afectadas.

El accidente ha tenido lugar en la avenida de Tres Cruces a la altura del cementerio general de València.

Información en ampliación

