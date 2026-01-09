Un coche sufre un aparatoso accidente en el Bulevar Sur de València
El vehículo ha dado una vuelta de campana y ha quedado bocabajo en plena vía
València
Un coche ha sufrido un aparatoso accidente en València este mediodía de viernes y, tras dar una vuelta de campana, ha quedado bocabajo en plena calzada. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado agentes de la Policía Local de València y una unidad del SAMU para atender a las personas afectadas.
El accidente ha tenido lugar en la avenida de Tres Cruces a la altura del cementerio general de València.
Información en ampliación
