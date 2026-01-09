Las expropiaciones forzosas desangran al Ayuntamiento de València

Las expropiaciones rogadas, es decir, las expropiaciones que tiene que afrontar el Ayuntamiento de València obligatoriamente cuando lo solicita un propietario de suelo grafiado como dotación pública, están causando un agujero importante en las arcas municipales. Una vez levantada la moratoria, que ha estado vigente 12 años, el consistorio ha pagado en los años 2024 y 2025 más de 46 millones de euros por estas expropiaciones y hoy han sido aprobados en la Junta de Gobierno Local otros 21 expedientes por un valor de 19 millones de euros. En total, 65 millones de euros del presupuesto municipal.

El problema comienza con la normativa sobre el suelo privado grafiado como dotación pública en el Plan General. Los propietarios de suelo reservado para hacer dotaciones públicas (colegios, centros de salud, zonas verdes...) podían pedir al consistorio la expropiación del mismo si pasados cinco años no se habían hecho esas dotaciones. Y los ayuntamientos están obligados a comprar ese suelo por la vía de la expropiación. Eso hizo que muchos propietarios, pasados esos cinco años, reclamaran la compra de sus parcelas (expropiaciones rogadas) y obligaran a los ayuntamientos a hacer un desembolso que no podían afrontar.

Fue entonces cuando en el año 2012 el gobierno autonómico decidió aplicar una moratoria a estas expropiaciones para dar un respiro a los consistorios, moratoria que ha durado 12 años y que acabó cuando el Tribunal Constitucional le puso fin en 2023.

Y ahí comenzó de nuevo el problema. Los ayuntamientos han tenido que hacer frente a los expedientes atrasados de estos años y afrontar los nuevos. Entre 2024 y 2025, el Ayuntamiento de València ha abonado ya 46 millones de euros (8,3 millones en 2024 y 38,7 en 2025) y hoy la Junta de Gobierno ha aprobado otros 21 expedientes por valor de 19 millones.

Desde el Gobierno municipal han cargado las tintas contra el anterior gobierno municipal, de Compromís y PSPV, por no haber realizado las dotaciones previstas y haber aminorado la carga de esas expropiaciones.