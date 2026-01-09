Las fallas se lanzan al rescate de la fiesta de San Vicente Mártir

Un grupo de fallas del entorno de la parroquia de San Vicente Mártir (Cristo Rey) se ha unido en la Asociación Cultural de Amigos de San Vicente Mártir "con el fin de dinamizar y potenciar la fiesta y el culto a San Vicente en este barrio y fuera de él". Para ello han contactado con "otras asociaciones, cofradías y hermandades que tuviesen la misma finalidad vicentina y que así, de un modo conjunto, podamos unirnos en la realización de actos festivos que contribuyan en mayor medida al engrandecimiento de la fiesta a nuestro santo patrón". Una posibilidad que se baraja es, por ejemplo, organizar una ofrenda al santo.

Por lo pronto, esta nueva entidad ha convocado a todas las asociaciones a una reunión el próximo lunes, día 12 de enero, en el casal de la Falla Plaza de España, "con el fin de hablar de estos temas que pensamos nos pueden interesar a todos".

En el encabezamiento explican que la fiesta "ha decaído bastante en los últimos años, especialmente en La Roqueta", y lo atribuyen a que este barrio "ha visto cambiar en gran medida la idiosincrasia de sus habitantes". "Ahora vemos muchos asiáticos y latinoamericanos, a los que esta festividad les resulta distante o diferente", precisan.

Diferencias internas

En la actualidad, la fiesta se encuentra en un momento crucial para su futuro, sobre todo la fecha de la misma, pues hay una corriente que se inclina por trasladar su día natural, el 22 de enero, al tercer domingo de enero, algo a lo que se oponen los vicentinos. También está en debate el uso del monasterio de San Vicente de la Roqueta, que dedicará una parte al mártir y otra a las concejalías de Fiestas y Cultura. Y finalmente, urge revitalizar la fiesta del que es el patrón de València y precursor del cristianismo en la ciudad.

A ello no contribuyen precisamente las constantes diferencias que exhiben las asociaciones y entidades vicentinas. De hecho, un año más se han vuelto a convocar dos pregones de la fiesta en dos fechas distintas y dos espacios diferentes. Uno se celebrará en el Palacio de Exposición el día 20 de enero convocado por el Foro Cultural La Roqueta y con el canónigo de la catedral Mariano Trenco como pregonero. El otro se celebrará en la propia parroquia de Cristo Rey el día 19 con el presidente de Lo Rat Penat como protagonista.

Es más, estos días se están celebrando reuniones con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, también por separado. Este jueves estaban convocados Vía Vicencius Valentiae, Centro de Estudios Vicentinos, Hermandad de Fieles de Benimàmet, Asociación de la Cárcel de San Vicente y Foro Cultural La Roqueta-San Vicente Mártir. Y para este viernes se ha citado a la Asociación Vía Augusta-Camino de San Vicente Mártir. El objetivo es hablar del futuro reparto del monasterio de San Vicente de la Roqueta y de la fecha de la fiesta, pues ha habido distintos intentos de trasladarla del 22 de enero al tercer domingo de enero fijo, propuesta que no aceptan las entidades vicentinas.

La iniciativa de las fallas puede ser, por tanto, un revulsivo para la fiesta, aunque todo depnderá una vez más de la respuesta de las distintas asociaciones, que se han limitado a decir que están abiertas a escuchar sus propuestas. Las Fallas ya participan activamente en los actos del 22 de enero en la parroquia de Cristo Rey, que es la iglesia vinculada al monasterio de la Roqueta.