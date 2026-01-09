Plan Cabanyal vende seis viviendas a rehabilitar por un millón de euros

La Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar ha adjudicado provisionalmente la venta de 6 inmuebles después de finalizar el proceso de examen de la documentación administrativa y de la baremación de las 151 propuestas que se presentaron.

En este proceso, la baremación provisional de las ofertas económicas ha alcanzado un precio total 997.000 euros. Los inmuebles adjudicados se localizan en la calle Àngels 22, bajo y primero, en la calle Francisco Eximenis, 28, bajo y primero y en la calle Canelles, 20, bajo y primero. La superficie de las viviendas oscila entre los 100 y los 175 metros cuadrados, y los precios de salida de la licitación se sitúaban entre los 95.000 y los 160.000 euros. Uno de los inmuebles se ha adjudicado por 240.000 euros, duplicando el precio inicial.

Esta baremación se ha publicado en la web de la Sociedad www.plancabanyal.es y en el Perfil del Contratante de la Gerencia de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y se ha notificado a los licitadores que dispondrán de 10 días para realizar el ingreso del contrato de arras, el 5% de la cantidad ofertada. Si existe alguna renuncia, o retirada de oferta, en algún expediente, se comunicará y publicará la nueva baremación al resto de ofertantes.

Entre los adjudicatarios el 100 % dedicarán el inmueble a residencia habitual, 5 de los 6 son menores de 35 años y los 6 adjudicatarios son vecinos del Cabanyal o Canyamelal.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner ha destacado que “esta adjudicación refleja nuestro compromiso con quienes viven y trabajan en el Cabanyal y Canyamelar; y particularmente con las personas jóvenes, ya que cinco de los seis adjudicatarios son menores de 35 años vecinos del barrio que ahora podrán acceder a una vivienda para construir su proyecto de vida sin marcharse”

“El perfil de los adjudicatarios confirma que nuestras políticas funcionan: el 100% destinará los inmuebles a residencia habitual, dos son familias numerosas, y todos tienen vínculo real con el territorio. Son viviendas para quienes las necesitan y van a vivir en ellas, no para hacer negocio con ellas. Este es el modelo que seguiremos en el Plan Cabanyal Canyamelar y en toda la ciudad”, ha destacado Giner