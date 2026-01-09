Los socialistas alegan contra el plan del PP en Guala que elimina un jardín en Marxalenes

La concejala socialista Elisa Valía ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista ha presentado alegaciones al proyecto presentado por el Partido Popular para el entorno de las naves de Guala que, para impedir la construcción del macrohotel, plantea la eliminación de una zona verde de Marxalenes. En la propuesta de los socialistas, no solo se mantendría el jardín como estaba previsto sino que, además, crea un pasaje para abrir el patio interior, se incorpora la construcción de vivienda con un 60% de reserva para VPP, se garantiza la edificación de un centro de mayores en una parcela con 1.000 metros cuadrados y se incluye la peatonalización de la calle San Pancracio para proteger la entrada del colegio Comenius.

"Desde el Partido Socialista, en el mandato anterior, impulsamos la solución urbanística al macrohotel de la calle Guala sin perjudicar a ningún otro barrio, es decir, sin quitarle zonas verdes o equipamientos a ningún barrio. La propuesta que presentó el Partido Popular supone la reducción de una zona verde, la reducción a un tercio del equipamiento público y el aumento del tráfico en el barrio de Marxalenes. Y se hace, además, sin informar a los vecinos y vecinas afectados por este cambio", ha afirmado la edil.

En este sentido, Elisa Valía ha reprochado que no solo no hacen un nuevo jardín en toda la ciudad y descuidan los que tenemos “sino que, además, el gobierno de Catalá condena a nuestros barrios a disponer menos zonas verdes y le añaden más tráfico y coches. Es decir, menos salud”.

Ante esta situación, la concejala ha informado de que los socialistas han presentado una alternativa que no solo hace inviable la construcción del macrohotel que estaba previsto en la calle Guala, "tal y como reclamaban los vecinos y vecinas del barrio de San Antonio, sino que también hace viables las reivindicaciones de los residentes de Marxalenes, que son perfectamente entendibles y legítimas y que son, entre otras, que María José Catalá no les quite zonas verdes y que no les lleve más coches al barrio como está haciendo con el resto de la ciudad", ha finalizado.