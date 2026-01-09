Uno de los solares más céntricos de la ciudad albergará 76 nuevas viviendas

Callejear por València es toda una experiencia incluso para quienes son vecinos de toda la vida. Perderse por las estrechas callejuelas del centro brinda la oportunidad de encontrar verdaderos tesoros arquitectónicos y urbanísticos. No tanto por su valor patrimonial, sino más bien sentimental.

Los aficionados a caminar con calma por las calles de Ciutat Vella se habrán topado con trazados antiguos de calzadas y aceras que mantienen el rodeno rojo como material de construcción. Esta piedra arenisca nos lleva irremediablemente en un viaje atrás en el tiempo cuando los bordillos de las aceras eran bajitos y nosotros más jóvenes.

Diremos adiós al Amor y al rodeno rojo de la calle d'En Gordó / Marina Falcó

Pero esta no es el único elemento insólito que uno se encuentra en el corazón de la ciudad. Aún es posible hallar solares sin construir. Uno de ellos va a dejar de estarlo después de varias décadas de inmovilismo. Se trata de la parcela ubicada entre las calles Conde de Montornés y Nuestra Señora de las Nieves, en pleno barrio de Seu Xerea, muy cerquita del edificio de la Fundación Bancaja.