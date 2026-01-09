Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de los solares más céntricos de la ciudad albergará 76 nuevas viviendas

Un terreno de 2.772 metros cuadrados dejará de estar vacío en el barrio Seu Xerea de València y contará con nuevas viviendas, jardín y equipamiento público

Un solar que dejará de estar vacío en el mismísimo centro de València

Un solar que dejará de estar vacío en el mismísimo centro de València / Levante-EMV

Marina Falcó

Marina Falcó

València

Callejear por València es toda una experiencia incluso para quienes son vecinos de toda la vida. Perderse por las estrechas callejuelas del centro brinda la oportunidad de encontrar verdaderos tesoros arquitectónicos y urbanísticos. No tanto por su valor patrimonial, sino más bien sentimental.

Los aficionados a caminar con calma por las calles de Ciutat Vella se habrán topado con trazados antiguos de calzadas y aceras que mantienen el rodeno rojo como material de construcción. Esta piedra arenisca nos lleva irremediablemente en un viaje atrás en el tiempo cuando los bordillos de las aceras eran bajitos y nosotros más jóvenes.

Diremos adiós al Amor y al rodeno rojo de la calle d'En Gordó

Diremos adiós al Amor y al rodeno rojo de la calle d'En Gordó / Marina Falcó

Pero esta no es el único elemento insólito que uno se encuentra en el corazón de la ciudad. Aún es posible hallar solares sin construir. Uno de ellos va a dejar de estarlo después de varias décadas de inmovilismo. Se trata de la parcela ubicada entre las calles Conde de Montornés y Nuestra Señora de las Nieves, en pleno barrio de Seu Xerea, muy cerquita del edificio de la Fundación Bancaja.

Dónde estarán las nuevas viviendas

Calle Conde de Montornés con

El Ayuntamiento de València ha aprobado en Junta de Gobierno la reparcelación de este solar que tiene una superficie de 2.772 metros cuadrados. En este terreno está prevista la construcción de 76 viviendas nuevas, un jardín de 342 metros cuadradod y equipamiento público para el barrio de 267 m2.

Aún es posible ver trazados antiguos en el centro de València (Calle d'En Gordó)

Aún es posible ver trazados antiguos en el centro de València (Calle d'En Gordó) / Marina Falcó

Además, esta actuación conllevará la reurbanización de 458 metros cuadrados de viales con todos los servicios urbanísticos y se garantizará la integración y conexión adecuadas de la urbanización con la red viaria y de movilidad, redes de infraestructuras, de energía, de comunicaciones y de servicios públicos existentes. La inversión prevista en estos trabajos es de 1.134.998,53 euros.

