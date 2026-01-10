Los gestores de la nueva financiación autonómica se lanzan a convencer a sus posibles detractores

La propuesta que la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero presentó ayer como una nueva financiación autonómica para todos requiere una mayoría absoluta que está muy lejos de tener garantizada en estos momentos. El sistema de financiación autonómica, que soporta el coste de la sanidad, la educación y la dependencia, además de otras muchas competencias autonómicas, entre ellas la gestión de emergencias o la justicia gratuita, está regulado por una ley orgánica. Esto implica que para aprobar el nuevo sistema anunciado ayer por la vicepresidenta y ministra de Hacienda se requiere una mayoría absoluta en el Congreso.

En la práctica, si el PP o Junts votan en contra de la propuesta, estaríamos hablando de papel mojado. Es más, se requiere el voto a favor de, al menos, uno de los dos. El sistema actual se aprobó en una ley de 2009, por lo que no solo está caducado formalmente, ya que estaba prevista una vigencia de cinco años, sino también muy anticuado. Todos los analistas señalan que las comunidades, cuyo coste y número de las competencias han venido creciendo con el tiempo, tienen recursos insuficientes.

Por eso lo fundamental del nuevo sistema que propone el Gobierno es aumentar los recursos en manos de las autonomías ampliando la parte que se quedan del IRPF y del IVA recaudado en cada una de las comunidades respectivamente. Y por eso el Gobierno confía en que, aunque no haya gustado a los barones populares que Pedro Sánchez haya llegado a acuerdos bilaterales con los independentistas catalanes, afectando al sistema de todas las autonomías de régimen general, el PP acabe aceptando la propuesta.

Así, Montero ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a los responsables económicos de los ejecutivos autonómicos con la propia ministra, para el próximo día 14, miércoles. Allí espera compartir detalles del sistema anunciado ayer y escuchar propuestas.

En suma, de la acogida que el miércoles, en el CPFF, logre el sistema propuesto por Montero depende en buena medida la viabilidad de la iniciativa. Si no alcanza al menos una posibilidad de negociación, su viabilidad será muy cuestionable. Y esto es así porque el apoyo de Junts se presenta también difícil.

Junqueras llama a Junts

Precisamente por ello, ayer los gestores de este nuevo modelo, Partido Socialista y Esquerra Republicana, se lanzaron a convencer a los posibles detractores, algunos dentro de su propio partido.

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha apelado este sábado a crear mayorías políticas "incómodas" en el Congreso de los Diputados para aprobar el nuevo acuerdo de financiación y ha criticado que "hacer un tuit" es "mucho más fácil", pero no aporta dinero a Cataluña. "Sabemos que para ser útiles hace falta llegar a acuerdos, y hace falta construir mayorías que muchas veces no son del todo cómodas", ha argumentado Junqueras ante el consejo nacional de ERC, reunido hoy para valorar el nuevo acuerdo de financiación.

Junqueras ha insistido en mantener conversaciones con todos los actores políticos y sociales para llevar el acuerdo adelante y ha ironizado: "Somos conscientes de que es mucho más fácil hacer un tuit, o un titular, pero a pesar de que alguien tuviese suficiente paciencia para hacer 4.686 millones de tuits, no aportaría tanto como 4.686 millones de euros".

"A pesar de que alguien tuviese suficiente paciencia para hacer 4.686 millones de tuits, no aportaría tanto como 4.686 millones de euros"

El presidente de ERC ha explicado que el acuerdo al que ha llegado esta semana con el Gobierno español es solo uno de los muchos pactos sobre financiación en los que está trabajando su partido, que también prioriza actualizar el de las competencias no homogéneas, aquellas que solo corresponden a Cataluña, como la policía o las prisiones.

Además, ha condicionado la negociación de los presupuestos catalanes con el Govern a que haya un acuerdo sobre la recaudación total del impuesto del IRPF por parte de la Generalitat: "Se tiene que producir porque el Gobierno español y catalán quieren crear un escenario de negociación presupuestaria".

Si no se llega a ningún consenso, según Junqueras, significará "que todos los recursos se queden en la caja del Ministerio de Hacienda", en lugar de ir a las familias de Cataluña, Valencia o las Islas Baleares: "¿Preferimos que haya 5.000 millones de euros más para las familias catalanas o preferimos que ese dinero se quede en el Ministerio de Hacienda?", ha enfatizado.

En total, Cataluña recibiría el 22,3 % de los recursos totales que el Estado inyectará en el sistema, un porcentaje por encima de su peso en el PIB, insiste la Generalitat.

Illa: "El mejor acuerdo de la historia"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado el acuerdo de financiación alcanzado por el Gobierno y ERC como "el mejor" de la historia de Catalunya. Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional del PSC, en la que también ha dicho que este es "el mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia democrática española" y aportará, a su parecer, más transparencia, eficiencia y capacidad normativa.

Ha agradecido a ERC ser un socio "incómodo", pero que ha cumplido los compromisos adquiridos lo que, ha dicho, es un acto de valentía y de realismo político, en sus palabras. Ha destacado que el acuerdo supone 4.700 millones de euros "adicionales en el primer año" y ha dicho que respetará la ordinalidad, por lo que Catalunya será la tercera en aportar y la tercera en recibir.

"Es ensordecedor el silencio de aquellos que no hace tantos días decían que no íbamos a ser capaces de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica"

También ha felicitado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un trabajo "arduo y complejo" y ha añadido que el acuerdo es una muestra del liderazgo político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es ensordecedor el silencio de aquellos que no hace tantos días decían que no íbamos a ser capaces de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica", ha señalado.

Sobre la tramitación de este nuevo modelo y los apoyos necesarios para ello, ha dicho que "será difícil", pero afirma que en democracia los ciudadanos tienen la última palabra. Así, ha criticado a aquellos que se oponen al acuerdo: "¿Qué habéis hecho vosotros para resolver esta cuestión que decís que tiene que mejorarse? ¿Qué ha hecho el Partido Popular cuando ha tenido ocasión?", ha preguntado. Además, ha señalado a aquellos que, según él, "se han refugiado delante de propuestas que son imposibles y que saben que son imposibles"

Morant se dirige a Page

Finalmente, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado este sábado que "haya presidentes autonómicos que defiendan que el 'status quo' actual sea justo" al ser preguntada sobre las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien el viernes subió el tono contra el nuevo modelo de financiación autonómica.

"Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, --de esa España que ellos quieren romper--, antes que eso, prefiero que hablen los españoles", sentenció Page.

En estos términos se ha manifestado Morant, ante preguntas de los medios de comunicación, en la localidad valenciana de Paiporta, donde ha insistido en que el actual modelo de financiación "no es justo" y ha celebrado el nuevo presentado ayer.

"Yo lamento que haya presidentes autonómicos que estén defendiendo que el 'status quo' actual es justo, pero en la Comunitat Valenciana, desde luego, no lo es"

Para la líder de los socialistas valencianos, en la Comunitat Valenciana la financiación "no es justa", al tiempo que ha hecho hincapié en la Plataforma pel Finanament, "donde se han movilizado miles y miles de personas para luchar contra una financiación justa". "Yo lamento que haya presidentes autonómicos que estén defendiendo que el 'status quo' actual es justo, pero en la Comunitat Valenciana, desde luego, no lo es", ha comentado Morant. En este punto, ha remarcado que los presidentes autonómicos "pueden hacer lo que quieran en sus territorios", pero "que no torpedeen" en la Comunitat, ha pedido. Y ha añadido: "Si ahora se trata mirarse cada uno al ombligo, yo también me lo miro y a la Comunitat Valenciana le hacen falta estos 3.600 millones de euros y no entendería que ninguna otra comunidad autónoma torpedee esta mejora en la Comunitat valenciana".