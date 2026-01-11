Todos los indicadores de empleo se vuelven negativos en València: Más paro y menos gente trabajando

La reciente publicación de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos al tercer trimestre de 2025, ha puesto de manifiesto la situación negativa de la ocupación y el paro en la ciudad de València en comparación con el mismo periodo de 2024. Así, la población activa es de 436.200 personas, un 4% menos que en 2024; la población ocupada es de 382.000 personas, un 6,7% menos que en 2024; por el contrario la población inactiva es de 311.300 personas, un 7,16% más, y la tasa de personas en el paro es de 54.000 personas, un 12,40% frente al 9,9% que representaba en el mismo periodo de 2024.

Para el concejal de Compromís, Ferran Puchades, estos datos demuestran el ”fracaso de la política de ocupación de PP y Vox al Ayuntamiento de València, donde absolutamente todos los datos referidos a la ocupación en la ciudad de València durante el tercer trimestre de 2025 en comparación en el mismo periodo de 2024 son negativos: hay menos gente que trabaja, menos gente que querría o podría trabajar y más porcentaje de personas en lo paro y sin trabajo a pesar de que quiere trabajar.”

Las mujeres, las principales afectadas por el augmento del paro

Tal como desvela el concejal valencianista, “el paro femenino ha crecido cinco puntos en solo un año, es decir, ha escalado del 10,2% del tercer trimestre de 2024 al 15% en el mismo periodo de 2025. Esto demuestra que el negacionismo de las políticas de Vox es nocivo para las mujeres, su inserción laboral y la igualdad real.”

Para Puchades, “todo este conjunto de datos contrastan con los discursos triunfalistas de la alcaldesa, María José Català, y la absoluta nulidad de las políticas que Vox ha llevado adelante desde las concejalías de ocupación y emprendimiento, tanto cuando las comandaba Badenas como ahora Gosálbez”.

Tal y como denuncia el concejal de Compromís, “a Gosálbez solo se le conoce una iniciativa en políticas activas de ocupación: eliminar la fundación València Activa que era la responsable de su planificación y ejecución. Una estrategia para borrar cualquier rastro de las posibles fechorías de su antecesor y compañero de filas, Juanma Badenas, quien solo utilizó València Activa para hacer políticas sectarias, borrando las políticas de fomento de la ocupación de las mujeres, la lucha contra la brecha salarial o haciendo favores a los amigos, pagándolos conferencias e informes inútiles como el de Daniel Lacalle”.

Así, Puchades ha recordado que “mientras Gosálbez solo se preocupa de su interés partidista, Català no solo se lo permite, sino que se dedica a hacer declaraciones grandilocuentes sobre inversiones y la situación económica de la ciudad mientras la realidad es que la ciudadanía sufre cada día una pérdida en su calidad de vida, con menos trabajo, menos oportunidades y acosados por el incremento del coste de la vida, la vivienda inalcançable y unos servicios públicos como el transporte, que hace más difícil la vida de los valencianos.”

Por último, Puchades ha conminado a la alcaldesa a que abandone su perfil de propagandista y se ponga a trabajar. “La realidad es contumaz y los datos de la Encuesta de Población Activa son demoledores. Catalá tiene que apartar a Vox de la gestión de una área tan importante para el futuro de València y a la que ha demostrado desde junio de 2023 que solo sabe hacer una cosa: destruir todo el trabajo hecho desde 2005 por la Fundación València Activa y terminar su gestión Anticorrupción.”