Los apartamentos turísticos ilegales de València podrán convertir su uso a residencial

El Ayuntamiento de València permitirá convertir los apartamentos turísticos ilegales en viviendas residenciales para ensanchar el mercado inmobiliario de la ciudad, muy saturado. Esta medida entroncará con la ordenanza que debe entrar en vigor antes de mayo, cuando se cumplen dos años de la moratoria.

Como han recordado la alcaldesa María José Catalá y el concejal de Urbanismo, Juan Giner, una vez quede aprobada la nueva normativa municipal, los apartamentos no podrán superar el 2% de viviendas del barrio ni el 5% de una manzana. Todo lo que quede fuera de ese llamado “candado” será considerado ilegal y el gobierno municipal habilitará un plazo de seis meses para que los promotores conviertan sus inmuebles, siempre que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad, en vivienda residencial.

“Aquellos que están fuera. Totalmente fuera de la legalidad, les damos la posibilidad de revertir la situación y pasar a ser un residencial. De no quedarse en la ilegalidad permanente, porque no serán turísticos. No serán apartamentos”, han insistido sobre una posibilidad aplicada sobre los alojamientos que carecen de licencia.

Sobre el número de apartamentos afectados, la alcaldesa ha dicho no tener una cifra concreta tras las más de “1.000 sanciones” impuestas, pero sí ha querido lanzar un mensaje: “Los apartamentos turísticos en València van a pasar a ser muy limitados, muy controlados y siempre legales. Y esa es la gran transformación que hemos vivido en esta legislatura. Los apartamentos tendrán que someterse a los criterios de proporción con el barrio y el distrito. A todos aquellos que pensaron que había barra libre y que podían tener una actividad turística irregular, damos la opción de transformarlas en residencial”, han redundado en el gobierno municipal.