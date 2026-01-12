Carnaval de Russafa: guía completa de actividades y horarios

València se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del invierno con la llegada del Carnaval de Russafa 2026, que celebrará su XV edición durante el mes de febrero. El barrio se convertirá una vez más en epicentro de la cultura popular, con una programación diversa, gratuita y pensada para todos los públicos.

Esta cita festiva se ha consolidado como un referente dentro del calendario cultural valenciano gracias a su carácter abierto y comunitario. Durante varios días, las calles de Russafa acogerán actividades que combinan tradición, diversidad cultural y espíritu reivindicativo, reflejando la identidad plural del barrio.

Imagen de archivo del carnaval de Russafa de 2023. / Eduardo Ripoll

El pregón que marca el inicio

El sábado 7 de febrero de 2026 tendrá lugar el acto que dará el pistoletazo de salida a las celebraciones. A partir de las 18:00 horas, el Moll 4 del Parc Central acogerá el tradicional pregón, un evento que cada año reúne a vecinos y visitantes para inaugurar oficialmente el carnaval.

Tras el discurso inaugural, se realizará un recorrido festivo hasta el Centro Cultural Nave 3 Ribes, en un ambiente animado y simbólico que refuerza el sentimiento de comunidad y el arraigo del carnaval en la ciudad de València.

Imagen de archivo del Carnaval de Russafa. / Eduardo Ripoll

El mercado en el Parc Central

El fin de semana del 14 y 15 de febrero concentrará buena parte de la programación del Carnaval de Russafa. Durante ambos días, el Moll 4 del Parc Central será escenario del Mercado de Carnaval, un espacio dedicado a la artesanía, la creatividad y el comercio local.

El mercado abrirá en horario de 12:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas, ofreciendo al público productos elaborados de manera artesanal, con especial atención a la sostenibilidad y a las técnicas tradicionales.

Además de los puestos de artesanos, el Mercado de Carnaval contará con una agenda paralela de actividades culturales. Música en directo, propuestas de danza, animación infantil y espectáculos callejeros completarán una oferta pensada para disfrutar en familia y atraer a visitantes de toda Valencia.

La programación detallada de estas actividades se dará a conocer en los próximos meses, aunque la organización adelanta que mantendrá su apuesta por el talento local y la diversidad cultural.

Imagen de archivo del carnaval de Russafa de 2023. / Eduardo Ripoll

El gran pasacalles

Uno de los momentos más esperados del Carnaval de Russafa llegará el sábado 14 de febrero por la tarde, con el tradicional pasacalles, que se desarrollará entre las 15:00 y las 22:00 horas. Miles de personas se darán cita para acompañar a los grupos participantes en un recorrido lleno de ritmo, disfraces y creatividad.

En esta edición está prevista la participación de cerca de 80 colectivos, incluyendo batucadas, asociaciones vecinales y grupos procedentes de distintos puntos del mundo, lo que convierte al desfile en una muestra de la diversidad cultural presente en Valencia.

El itinerario del pasacalle será diferente al del año anterior. La comitiva arrancará en el Parque de Malilla, continuará por Joaquín Benlloch y Peris y Valero, cruzará bajo el puente y finalizará en el Parc Central, transformando estas vías en un gran escenario festivo al aire libre.