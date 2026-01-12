Horario y recorrido del pasacalles del Carnaval de Russafa

València se prepara para uno de los eventos culturales más esperados del invierno. El Carnaval de Russafa celebrará en febrero de 2026 su decimoquinta edición, reafirmando su papel como una de las fiestas populares con mayor implicación vecinal y diversidad cultural de la ciudad. Durante varios días, el barrio se transformará en un espacio festivo, lleno de color y abierto a todos los públicos.

Lejos de ser una celebración puntual, el carnaval se ha convertido en una cita consolidada dentro de la agenda cultural valenciana, especialmente en el barrio de Russafa, donde el tejido asociativo juega un papel clave. La propuesta combina música, disfraces y actividades comunitarias con un marcado carácter social y participativo.

Detrás de esta celebración se encuentra la Federació Intercultural de Carnaval de Russafa, una entidad que agrupa a más de ochenta colectivos. Entre ellos hay asociaciones vecinales, comparsas, batukadas y fraternidades culturales, así como entidades sociales vinculadas a ambos barrios. Su trabajo conjunto ha permitido que el carnaval mantenga una identidad propia basada en la convivencia y el respeto a la diversidad.

Imagen de archivo del Carnaval de Russafa del año pasado. / M.A. Montesinos

Uno de los rasgos más destacados del Carnaval de Russafa es que todas las actividades son gratuitas, lo que facilita la participación de vecinos y visitantes. La programación está pensada para fomentar el uso del espacio público como punto de encuentro y para visibilizar la pluralidad cultural que caracteriza a esta zona de València.

El momento central de la celebración llegará el sábado 14 de febrero, cuando tendrá lugar el gran pasacalles, que se desarrollará entre las 15:00 y las 22:00 horas. En él participarán cerca de decenas de colectivos, incluidos grupos procedentes de distintos países de América Latina, África y Asia, lo que convierte el desfile en una muestra representativa de la diversidad cultural de la ciudad.

Imagen de archivo del Carnaval de Russafa 2026. / M.A. Montesinos

Recorrido del pasacalle del Carnaval de Ruzafa 2026

En esta edición, el itinerario del desfile será distinto al de años anteriores. El pasacalle arrancará en el Parque de Malilla, avanzará por Joaquín Benlloch y la avenida Peris y Valero, cruzará bajo el puente y concluirá en el Parc Central, donde se pondrá el broche final a la jornada. El recorrido permitirá que el carnaval atraviese algunos de los principales ejes urbanos de Russafa, acercando la fiesta a distintos puntos del barrio.