Los Gay Games de València alcanzan la cifra de 6.000 deportistas participantes

La convocatoria de participantes es uno de los grandes retos que marcarán el éxito o no de los Gay Games de València 2026. Tras el parón de Navidad, el Ayuntamiento ha dado a conocer los datos y respiran tranquilos de que ésta, a cinco meses y medio de su celebración, ya supera los números de la edición previa.

Más de seis mil personas, según las cifras municipales, han comprometido ya su participación en los diferentes deportes que tendrán lugar del 27 de junio al 4 de julio de 2026, lo que supondría mejorar la inscripción de la edición de 2023, que se disoció en dos ciudades, una a cada extremo del mundo: 2.634 en Guadalajara (México) y 2.381 en Hong Kong (2.381) y que muestra la aceleración del proceso, puesto que hace tres meses, los inscritos, 3.660, aún estaban por debajo de las cifras de la doble convocatoria. Por nacionalidades, se mantiene la fidelidad de los participantes de Estados Unidos, Canadá y Australia; aunque destaca la inscripción de deportistas de Reino Unido, Alemania, Francia y España.

De entre los 41 deportes previstos (39 oficiales y dos de exhibición, pilota y colpbol), las disciplinas más demandadas son para participar en voleibol, natación, tenis, 5K/10K y fútbol

A pesar de la tensión local

Todo ello, en una edición complicada en lo social, por el boicot al que han llamado los clubes locales en protesta por lo que consideran políticas de retroceso de derechos del colectivo por parte del gobierno autonómico, que secunda la Federación Internacional, pero no por ello abandonando el proyecto o la concesiónde sede.

A pesar de la retirada de clubes locales de la organización del evento, el Ayuntamiento presume de cifras que "ratifican la línea de trabajo que venimos impulsando y auguran que disfrutaremos de una edición de los juegos muy especial en nuestra ciudad”, ha manifestado la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil.

Desde la organización se celebran estos datos y se recuerda que los Gay Games València será "un evento único para el colectivo LGTBIAQ+ en el que se celebrará la diversidad por encima de todo”. A estas cifras, todavía hay que sumar los resultados de las becas por valor de hasta 200.000 euros convocadas por la Federación Internacional de Gay Games. Las becas ‘locales’ para estos Gay Games siguen abiertas hasta el 31 de enero y buscan facilitar aspectos básicos como la inscripción.