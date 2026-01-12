El moderno pasadizo que une las estaciones de metro de València ya sufre su primera gotera

Al pasadizo que conecta las estaciones más céntricas de Metro del centro de la ciudad de València le ha salido un primer contratiempo: una gotera, que obliga a instalar señales de precaución. Es lo que han detectado los usuarios, que no han dudado en mostrarlo en redes sociales mostrando su sorpresa, al tratarse de una obra recién estrenada.

La filtración de agua se produce debajo justo de una unidad de iluminación, que permanece ahora sin servicio y que va acumulando agua en el suelo. Como precaución se han colocado señales de advertencia por suelo húmedo, similares a las que utilizan los empleados de limpieza en baños públicos. Porque, además, está justo en medio de una de las zonas de tránsito. El camino entre una estación y otra está dividido por una gran raya amarilla, que sugiere que los viandantes circulen siempre por su respectiva derecha.

El pasadizo es la obra más importante que se ha inaugurado en València en los últimos años. Se trata de una conexión, ahora mismo peatonal, que conecta las estaciones de Alacant y Xàtiva para, a su vez, conectar diferentes líneas de metro. Una conexión que, llegado el momento, puede llegar a hacerse con raíles y vagones. La gran reforma se ha combinado con la reurbanización de la calle Alicante, bajo cuyo suelo discurre, que ha reducido su espacio de calzada a una única vía y que ha ampliado notablemente las aceras.

De momento, la pasarela se utiliza casi exclusivamente por los usuarios del metro -habida cuenta de la amplitud de las nuevas aceras de superficie- pero se estima que podrá ayudar en días de grandes aglomeraciones, como en las "mascletaes" de Fallas, que permitirán doblar la evacuación inmediata, ya que el acceso al subterráneo es libre, sin necesidad de pasar por los tornos de usuario de metro.

El tubo discurre por debajo de conducciones, pero se inauguró hace menos de un mes, el pasado 18 de diciembre, y tras una inversión de más de 24 millones de euros, por lo que ha llamado la atención, y no para bien, la aparición de una primera gotera. Que contrasta con la sensación de limpio que tiene todo el complejo.