La tienda que rompe la uniformidad de la calle Colón

Rodeada de tiendas de ropa, de locales de grandes cadenas de moda y justo enfrente de las flamantes joyerías de la calle Colón, hace apenas unos seis meses abrió sus puertas un local que rompe con la homogeneidad del entorno y resulta especialmente llamativo. Lo es porque en la fachada cuelga un vistoso cartel donde puede leerse 'Supermercado'.

No es que venda algo extravagante ni extraño, lo curioso es encontrar una tienda de avituallamiento en la calle comercial más importante de València y que no forma parte de ninguna gran cadena de alimentación sino que se trata de un negocio familiar.

En este pequeño establecimiento ubicado en el número 70 de la calle Colón no venden producto fresco pero sí refrescos, bebidas alcohólicas, helados y una gran variedad de snacks y aperitivos. El local lo regenta una familia de origen indio que lleva apenas un par de años en el país y que cuenta con otro negocio por la zona de las Torres de Serranos.

"La mayoría de la clientela es turista", explica una de las hijas de los propietarios que atiende el supermercado durante la mañana. En el interior del local aún son visibles los restos del papel pintado que decoraban la tienda de "vestidos de fiesta" que antes ocupaba el bajo comercial. Casi sin solución de continuidad, Mannit cerró sus puertas dando paso a este supermercado destinado a saciar la sed y los caprichos alimentarios de quienes recorren la ciudad como meros visitantes.

Este peculiar comercio se ubica junto a la intersección de la calle Colón con la calle Sorní, sin duda uno de los emplazamientos más lujosos y con mayor demanda de la ciudad de València, tanto para residir como para montar un negocio.

De hecho, tal como publicó Levante-EMV , Colón es considerada como zona 'superprime' de València y, según un informe de la consultora Savills hay 82 locales comerciales ocupados y solo cuatro disponibles. Esta arteria comercial de la ciudad es la séptima más cara del país, solo por detrás de las grandes vías de Madrid y Barcelona y de la calle Marqués de Larios de Málaga, y el precio medio es de 150 euros el metro cuadrado al mes. Es decir, por un local de unos 26 metros cuadrados, se estaría pagando un alquiler de unos 3.900 euros al mes aproximadamente.

Junto con un local de una cadena malagueña de 'panaderías artesanales' este supermercado es una de las últimas aperturas que han tenido lugar en esta calle. Aunque sin duda este pequeño autoservicio es una auténtica rareza en la milla de la moda y las franquicias.