València promueve su primer 'cohousing' público con 90 viviendas

La ciudad de València estrenará, en el último tercio de 2027, una promoción de viviendas de alquiler asequible para un parámetro inédito: la intergeneracionalidad. Un espacio pensado para convivir tanto personas mayores como jóvenes, con cuotas adaptadas a su realidad económica, y en el que se persigue la interrelación entre personas de diferente condición. Se trata de una promoción ubicada en la calle Moreres, en Nazaret, con 90 unidades, 18 millones de presupuesto y un plazo de ejecución de 22 meses.

"Es una fórmula que se desarrolla en ciudades europeas importantes pero no había llegado aún a València y que había que impulsar desde Aumsa" ha asegurado María José Catalá durante la visita a las obras.

Dentro del nuevo léxico para definir las relaciones de vivienda, aseguraba que estaría más cerca del "co-housing" que del "co-living". En palabras sencillas, "Hay apartamentos de diferente número de habitaciones. En las primeras plantas, destinadas más a las personas mayores. Y con espacios comunes más amplios para talleres y cualquier actividad que se pueda suscitar. Hay cuatro zaguanes, por lo que es una forma cómoda de distribuir al arrendatario.

Convivir quiere decir ayudarse y compartir espacio. Hay muchas zonas comunes, propias de promociones privadas, que se puede solicitar para coworking, gimnasia... por autogestión de los espacios". Sin perder de vista el carácter de la propiedad institucional de los inmuebles: "Es verdad que esto es una promoción pública y tendrá la tutela y gestión compartida con Aumsa". En definitiva "una experiencia que nos va a dar para gestión".

Los precios de alquiler serán, tal como ha asegurado el concejal de urbanismo, Juan Giner, los propios del alquiler aseguible: "los propios de la lista. Este ayuntamiento aprobó en su día una bonificación que no es más de un 25 por ciento de lo que cobra la unidad familiar".

La visita sirvió para cuantificar y dar los datos que son un clásico en esta meteria por parte del equipo de gobieno: "Para nosotros, la vivienda es fundamental. Estamos trabajando con mucho interés y mucho esfuerzo presupuestario. Vamos ya por 100 millones. Destinamos al mes 2,7 millones a políticas de vivienda, mientras que el anterior destinaba no llegaba 200.000 por eso hemos puesto en marcha mil viviendas, hemos multiplicado por cuatro los alquileres asequibles y ya hay 300 familias que han accedido a su vivienda. Es la mejor política que podemos hacer. No es un problema con una única solución, local, y este mandato es histórico por la apuesta de este ayuntamiento. Dudo que haya un mandato en el que se haya apostado tanto.