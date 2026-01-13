Rescatan a un anciano herido en el bosque del Saler

Un agente de la Policía Local de València consiguió acceder al lugar en el que estaba escondida esta persona mayor, mientras comunicaba que era imposible sacarlo del escondite por sus propios medios ni con los que tenía la dotación policial, habida cuenta de la dificultad del terreno, lleno de vegetación de gran tamaño, sin posibilidad de habilitar una senda de evacuación.

Para conseguir el rescate hubo que recurrir a material más especializado, incluyendo una motosierra, con la que se pudo abrir trocha pudiendo acceder a donde se encontraban el afectado y el agente, que había sufrido heridas mientras accedía al escondite.

El varón rescatado presentaba golpe en la cara por caída y cortes en diferentes partes del cuerpo. El agente de Policía Local también presentaba cortes en mano y cara, consecuencia de haber llegado hasta el rescatado. Ambos fueron atendidos por miembros del Cuerpo de Bomberos de València, acudiendo también una patrulla de la Guardia Civil.