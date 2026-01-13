El ayuntamiento activa un PAI de 125 viviendas en la pedanía de Carpesa

El Ayuntamiento de València ha iniciado, a través de la Delegación de Urbanismo, el trámite de información pública del Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución 6 de Carpesa, que permitirá construir un total de 125 nuevas viviendas. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, quien ha recordado que la actuación “supone la reactivación por parte del equipo de gobierno de un suelo paralizado desde el año 1988, y responde a una demanda vecinal histórica de la pedanía, cuyos habitantes reclamaban viviendas disponibles para que los jóvenes de la zona tengan opciones de permanecer en su localidad”.

El PAI abarca una superficie de 13.653 metros cuadrados, y está situado al noroeste del núcleo urbano de Carpesa. Las edificaciones tendrán una altura máxima de tres plantas y destinarán 7.418 metros cuadrados a dotaciones públicas, incluidos 920 metros cuadrados de zona verde. Giner ha destacado que el diseño del Programa de Actuación Aislada integra la Acequia de Tormos como elemento patrimonial, y crea un “mirador a la huerta”. La zona verde se dividirá en dos áreas: una naturalizada, junto a la acequia, y una plaza ajardinada con área de juegos infantiles.

La promoción se realizará en régimen de gestión por los propietarios y la edificación será de carácter privado en régimen libre. La pedanía de Carpesa, situada al norte, entre Borbotó y Bonrepòs i Mirambell, tiene actualmente unas 570 viviendas construidas, de modo que el futuro PAI incrementará en más de un 20 % el parque inmobiliario

Actuación en todas las zonas de la ciudad

"Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de València para actuar en todas las zonas de la ciudad", según ha destacado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, quien ha explicado que el objetivo “es aumentar la disponibilidad de vivienda en todos los barrios de València para consolidar el tejido vecinal, también en las pedanías”.

El expediente ya está disponible en la web municipal. El periodo de información pública se extenderá durante 45 días hábiles. Durante este tiempo, el Ayuntamiento solicitará informes a los servicios municipales afectados (agua, jardines, alumbrado, entre otros). Una vez superado este trámite, se procederá a su aprobación definitiva.