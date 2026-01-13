El ayuntamiento rectifica y permite la celebración de un acto de la Semana Santa Marinera

El Ayuntamiento de València ha rectificado de nuevo -como ya hizo hace menos de 15 días con las cabalgatas de Reyes de algunas fallas y asociaciones- y ha dado luz verde a la celebración de un acto tradicional de la Semana Santa Marinera al que había denegado los permisos para que se organizara en la plaza de la Sal del Puerto de València, tal como informó Levante-EMV.

Según la primera resolución del consistorio, este acto que estaba programado inicialmente para el pasado 10 de enero, "no va vinculado a una festividad tradicional o de interés general". Esta jornada incluía una comida popular y una actuación musical, entre otras actividades.

Después de que la concejala de Fiestas de VOX, Mónica Gil, se desmarcara de ser la responsable de esa desestimación alegando que su área no tiene las competencias y señalara a la delegación de dominio público, el gobierno local ha dado un paso atrás permitiendo la celebración del acto el próximo 18 de abril.

Así lo ha anunciado el Consejo de Gobierno de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia quienes agradecen a la corporación, "especialmente a la alcaldesa Mª José Catalá", que haya reconducido la situación.

Según la junta el pasado 8 de enero mantuvieron una reunión con el ayuntamiento donde se trató la denegación del permiso por parte de la Consejalía de Policía Local, Movilidad y Espacio Público en manos del Partido Popular. Tras este encuentro se "pudo encontrar una solución y el compromiso de conseguir una nueva fecha" para la tradicional jornada de convivencia de todas las hermandades, cofradías y corporaciones.