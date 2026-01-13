Bernabé insta a Catalá a comprar los 500 pisos de Cerberus para ofrecerlos a los vecinos

La secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, ha anunciado que presentará una moción a la próxima comisión de Urbanismo para que el Ayuntamiento compre e incorpore al parque público las 500 viviendas que ha puesto a la venta del fondo de inversión Cerberus en la ciudad. “María José Catalá no puede seguir viviendo de espaldas a los problemas que tienen los vecinos y vecinas de València y la vivienda es uno de los más importantes. Por eso, no se entiende que no haya tomado ni una sola medida para atajar la enorme crisis de vivienda que está sufriendo nuestra ciudad. Ante esta situación, vamos a presentar una moción para que bien el Ayuntamiento o bien la Generalitat compren esas viviendas que son absolutamente necesarias para las familias que viven en València”, ha dicho durante una visita a Saïdia con asociaciones y colectivos del barrio para explicar la campaña de los socialistas para combatir los problemas del acceso a la vivienda.

“València es la ciudad de España donde más está creciendo el precio del alquiler y eso es consecuencia de la dejación de funciones de una alcaldesa que no quiere ver la emergencia social que atraviesa nuestra ciudad. Hoy estamos en Saïdia y después en Orriols para explicarle a sus vecinos que Catalá se niega a declarar zona tensionada la ciudad, una medida que le ahorraría a los vecinos de este barrio hasta 700 euros de alquiler. Y todo porque Catalá y el PP lo único que están haciendo es aprobar leyes y medidas para favorecer a los especuladores”, ha indicado.

Bernabé ha ligado la posibilidad de comprar los 500 pisos del fondo de inversión al nuevo modelo de financiación que ha puesto encima de la mesa el gobierno de España y que añadiría 3.669 millones de euros a los presupuestos de la Comunitat. “El PP debe aceptar el modelo de financiación porque no solo permitiría que se pudiesen comprar esas 500 viviendas sino que, además, se podrían construir 18.000 viviendas nuevas. Además, el Consell de Pérez Llorca se quedaría sin excusas para pagar a la ciudad los 160 millones de euros que les debe”, ha continuado.

“Con ese dinero bien la Generalitat o bien el Ayuntamiento podrían comprar esas viviendas por tanteo y retracto al fondo sin ningún problema y ponerlas a disposición de la ciudadanía. Pero como no tenemos mucha esperanza, vamos a exigírselo a través de una moción. Y, si no lo hace, tendrá que explicar por qué no quiere hacerlo.

En este sentido, ha mostrado su sorpresa por el rechazo directo de Catalá al nuevo modelo de financiación cuando el conseller de Hacienda ya se ha mostrado favorable a su aprobación. “¿Por qué se negará Catalá cuando el señor Rovira ha dicho que la financiaicón está muy bien, contradiciéndola públicamente? No sé si es que la señora Catalá no tiene interés en que a la Generalitat Valenciana le vaya bien por alguna cuestión interna suya propia, que no quiere que le vaya bien al señor Pérez Llorca. Porque lo que mejor le vendría al señor Pérez Llorca es aprobar el sistema de financiación para poder tener una suficiencia financiera”, ha apuntado.

"Catalá no existen los barrios"

Durante su intervención en el mercadillo extraordinario de la Saïdia, Bernabé ha destacado que la vivienda no es el único aspecto en el que "Catalá no está haciendo nada". La candidata a la Alcaldía de los socialistas ha explicado que los vecinos y vecinas con los que ha conversado durante la visita al barrio le han explicado que "el Ayuntamiento no está atendiendo ni una sola de sus reivindicaciones".

“La señora Catalá no sabe prácticamente que existen los barrios de la ciudad y, por lo tanto, no es eh consciente de las demandas que están teniendo. No hay más que pasearse un rato por las calles de los barrios para escuchar a los vecinos y a las vecinas explicarnos que se sienten abandonados por un ayuntamiento que ni siquiera responde ante las solicitudes de un reasfaltado de calles, algo tan sencillo y tan simple, o cómo los vecinos y las vecinas de Orriols están poniendo el valor en valor el gran esfuerzo que está haciendo la Delegación del Gobierno en materia de seguridad mientras, sin embargo, en cuestiones básicas y fundamentales que tienen que ver con los servicios sociales propios de las competencias del Ayuntamiento de València se sienten completamente abandonados porque los han vaciado de contenido”, ha finalizado.