Cambios en el Grupo Municipal Socialista: Elisa Valía gana importantes competencias

La salida voluntaria del Grupo Municipal Socialista de la concejala María Pérez ha traído consigo una reestructuración de funciones entre los concejales que lo integran. Con unas competencias para ejercer la oposición que son las previsibles -ni más ni menos que las áreas principales que se desarrollan en el de gobierno en la ciudad de València-, la ejecutiva socialista ha llevado a cabo un movimiento de fichas, con las que los concejales verán modificadas algunas de sus labores de control, fiscalización y crítica.

El cambio más sustancial es para Elisa Valía, que se carga ahora de competencias y además, importantes: además de "Ciudad Verde" -todo lo relacionado con espacios públicos y jardinería-, ahora le suma Urbanismo -es arquitecta de profesión- Vivienda y Movilidad. Auténticas "cabezas de león" en cualquier gestión municipal.

Otra de las grandes carteras, Hacienda, sigue en manos de Borja Sanjuán, quien fue titular de la misma como gobernante en la anterior legislatura. Mantiene, además, la portavocía de la acción municipal.

Las competencias de Dolors López

La nueva concejala es Dolors López, que ocupaba el puesto nueve en la lista electoral y sube tras haberlo hecho en su día Borja Santamaría -éste, sustituto de Sandra Gómez-. Y se hará cargo de tener ojo avizor en Educación, Sanidad y Políticas Sociales. Es decir, las áreas que ocupaba Maite Ibáñez, quien ahora se hará cargo de Participación, Cultura, Mayores e Inmigración, además de la portavocía adjunta.

Mantienen sus áreas de influencia Javier Mateo (Desarrollo Económico, Turismo e Innovación), Borja Santamaría (Recursos Humanos, Seguridad y Deportes) y Nuria Llopis (Igualdad, Fiestas, Juventud y Pobles).

Intensidad... y la que vendrá

La oposición municipal está desarrollando una legislatura extremadamente intensa. Raro es el día que, tanto el PSOE como Compromís, no ponen el foco sobre más de un tema de la gestión del gobierno de María José Catalá. Algo que, se intuye, irá aumentando conforme pasen las semanas: con la legislación ya doblada su esquina, se prevé una larguísima precampaña electoral a la que, además de estos ediles, se sumará la Delegada de Gobierno y candidata ya proclamada, Pilar Bernabé, quien hace ya un tiempo que dedica una parte de su tiempo al municipalismo. Todo ello, sin saber ni a medio plazo qué militantes acompañarán a Bernabé en la lista y en qué orden de prioridad, para lo que todavía falta mucho tiempo.