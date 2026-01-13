El Mercado de Castilla transforma una peluquería en Sala de Lactancia

De "La Niña de los Peines" a Sala de Lactancia. Es una de las grandes transformaciones, que no la única, que tendrá próximamente el Mercado de Castilla, aunque en este caso sí que será la más inmediata, porque está previsto que entre en servicio el próximo mes de marzo. Se trata de una campaña de incorporar a edificios municipales los espacios en el que las madres puedan atender a los bebés en condiciones de privacidad. Las obras han empezado coincidiendo con una visita de la alcaldesa, María José Catalá, quien ha recordado que a lo largo del último año se han abierto ya dos en los de Russafa y Cabanyal y que hay prevista ésta y en Algirós. El espacio, cerca de una de las puertas, está ahora con los suelos levantados para acondicionar el espacio para este cometido.

La Sala de Lactancia "que es un tipo de instalación necesaria, que parece una actuación pequeña, pero no lo es" llega a un mercado que precisa una regeneración. "Tenemos un nivel de ocupación del 90 por ciento en las paradas entre todos los mercados, que es una cifra histórica. Pero es verdad que el de Castilla está al 60 por ciento". Ahí llega la otra actuación importante del mismo: tras la jubilación y cierre de un par de puestos, en una de las alas quedan apenas dos puestos que serán reubicadas para convertir toda esa zona en un Centro de Formación Profesional de Hostelería y Gastromonía, "un proyecto muy ambicioso, conectado con los mercados, y que, por consiguiente permitirá que toda la instalación tenga mucha más vida".

A esto hay que añadir una actuación dirigida a reparar las puertas de acceso del mercado y a pintar el interior del recinto, que supondrá una inversión de 50.000 euros.

El ala que será ocupada por el Centro de Hostelería / Moisés Domínguez

Tres Forques bulle de actividad, privada y pública. Justo al lado del Mercado empieza a tomar cuerpo la promoción de 500 viviendas de alquiler en el solar de la antigua "Finca de los Funcionarios". Las máquinas han estado haciendo carriles bici como si no hubiera un mañana, los vecinos piden atemperar el ruido del Bulevar Sur esquina a Archiduque Carlos y Vara de Quart es una anarquía en grado mayúsculo. Catalá ha hecho un balance de la actuación municipal en la zona empezado por los carriles bici "y también habilitando 94 plazas de aparcamiento en la calle Enguera; y vamos a hacer una mejora de todo el alumbrado de la calle Tres Forques. También estamos trabajando en distintos proyectos, como la mejora de las piscinas del polideportivo del Parque del Oeste, donde también hemos cambiado una zona infantil que estaba bastante deteriorada. Estamos movilizando 4 millones de euros en la zona de Tres Forques; y vamos a seguir apostando por la mejora de todos los barrios, que voy a ir visitando uno a uno”.

Sobre Vara de Quart aseguró que "es una oportunidad y en todos los sentidos. Es la última zona industrial en la ciudad y se va a transformar. Estamod con un proyecto específico. Hemos impulsado que esté allí el Centro de Datos y hay que trabajar muy bien esa zona, sabiendo que hay otros usos y hay que acer compatible estos usos con su urbanismo".