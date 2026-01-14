El ayuntamiento abre el libro de condolencias por Ricard Pérez Casado

Tras una ceremonia de despedida en la más estricta intimidad a la que únicamente asistieron familiares y el círculo más íntimo de Ricard Pérez Casado, tal como fue su propio deseo, las personas que deseen rendir un pequeño homenaje a quien fuera alcalde de València entre los años 1979 y 1989, podrán hacerlo a través del libro de condolencias que se encuentra en el salón de cristal del consistorio.

La primera en dejar unas palabras de reconocimiento a su predecesor ha sido la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha asegurado que "es un día triste para la ciudad de València porque perdemos a un exalcalde. En nombre de la corporación queremos trasladar nuestras condolencias a la familia y amigos y mostrar la tristeza por esta pérdida". Además, la primera edil ha decretado tres días de luto por el fallecimiento de Pérez Casado a los 80 años y mañana, jueves, se ha convocado un pleno extraordinario.

Borja Sanjuán deja su firma en el libro expuesto en el salón de cristal / Ayto València

También ha querido dejar unas sentidas palabras y su rúbrica en el libro de condolencias, Borja Sanjuán, el portavoz del grupo municipal socialista, quien se ha personado en el salón de cristal junto a otros miembros de su grupo que también han mostrado su reconocimiento al exalcalde firmando en las páginas del libro.

Más tarde han llegado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, quienes han dejado su pequeño y más sentido homenaje a Pérez Casado, un referente dentro del Partido Socialista.