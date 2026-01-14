Bibliotecas en València: 153 cierres en 2025 y sin el Plan Director prometido

El grupo municipal Compromís por València ha comunicado que durante el año 2025 se han registrado más de 150 cierres parciales o totales en bibliotecas municipales de València a causa, entre otras, de la carencia de personal, según reconoce el mismo gobierno municipal en respuesta oficial a una pregunta formulada por la regidora Gloria Tello.

La situación de las bibliotecas municipales en València, denuncia Tello, "es escandalosa". El servicio de apertura al público del conjunto de la Red de Bibliotecas Municipales de València "sufre desde el inicio del actual mandato municipal de una precariedad alarmante". Por un lado, indica, "se producen cierres sorpresivos e intermitentes de algunas bibliotecas en días no sucesivos; y por otro, el servicio de apertura del conjunto de las bibliotecas municipales durante periodos del año como el verano o la Navidad ha sido completamente insuficiente".

Ahora mismo, sin ir más lejos y sin ninguna explicación, la web municipal informa que "las bibliotecas de Ayora-Vicent Caspe y Verger y La Petxina permanecerán cerradas hasta nuevo aviso". Y, como lamenta Tello, "como te dirá cualquier usuario, cuando no son esas son otras. La seguridad de que tu biblioteca esté abierta cuando lo dice el calendario es suficiente baja”.

A estos problemas, añade, "desde Compromís no solo hemos ido haciendo propuestas desde el inicio de este mandato sino que trabajamos un plan de choque para mejorar la situación a corto plazo y llevamos una propuesta a la Comisión de Cultura para mejorar el funcionamiento y garantizar un uso más intensivo y accesible de las bibliotecas municipales, así como para favorecer un entorno más acogedor y menos restrictivo para las personas usuarias, fomentando la cultura y la educación en nuestra ciudad".

Como respuesta, recuerda Tello, la Corporación aprobó en 2024 una moción alternativa en la Comisión de Bienestar Social Educación, Cultura y Deportes "por la cual se incluirían nuestras medidas" en el proceso de redacción del nuevo Plan Director de la Red de Bibliotecas Municipales. Pero más de un año después de haber adquirido este compromiso, indican los valencianistas, el gobierno del PP todavía no ha llevado a cabo las mejoras propuestas y no hay ninguna noticia alrededor de la aprobación del nuevo Plan Director de la Red de Bibliotecas Municipales de València.

Así, las personas usuarias "continúan sufriendo unos horarios reducidos, cierres recurrentes de muchas bibliotecas anunciados con uno o dos días de antelación y la falta de implementación de las propuestas de mejora con relación al sistema de préstamo y utilización de las bibliotecas aprobadas en sede de la Comisión de Bienestar Social Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de València", concluye la concejal valencianista.