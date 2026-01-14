Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca de València

En el número 34 de la calle San Vicente Mártir, a 200 metros del Ayuntamiento de València, se yergue un edificio color hueso y estilo racionalista diseñado por Vicente Valls Gadea, antiguo arquitecto de la ciudad. Construido en 1934, el emblemático Edificio Roca destaca por su avanzado cuerpo central de seis plantas idénticas, con laterales que se retiran levemente e impiden apreciar el conjunto a primera vista. También destaca su voladizo inferior de forma redondeada. El nombre lo recibe de Miguel Roca –después de 'Viuda de Miguel Roca'–, la tienda de electrodomésticos y vinilos que ocupó durante décadas el bajo comercial. Y su estilo bebe de la arquitectura centroeuropea que proliferó en los años 30 en el Cap i Casal.

Se trata por tanto de un hito en el centro histórico concebido para proporcionar comercio local y residencia a 24 familias en cada una de sus viviendas, pero el Edificio Roca se ha adaptado a la deriva de su ciudad. Su historia reciente la cuentan algunos residentes. "Desde mayo del año pasado ha estado en obras el entresuelo, que pertenece al bajo del edificio. Al final, resultó que se ha convertido en un Hostel/Hostal, anunciado también como hotel en alguna plataforma como Booking. Nadie pidió permiso a la comunidad y nadie sabe oficialmente si es legal. Parece que no", introduce un vecino.

Después del verano la comunidad de vecinos del Edificio Roca envió un requerimiento al Ayuntamiento informando de este hecho. Estuvieron tres meses sin saber nada, de modo que llamaron a la policía para saber si la obra tenía permiso, pero la policía tampoco les informó amparándose en la protección de datos. Mientras tanto, el establecimiento hotelero ha estado funcionando bajo la marca HAD Valencia, publicitada en diversas plataformas hoteleras. "Han sacado una docena de habitaciones para rentabilizar al máximo el espacio. El establecimiento está totalmente en funcionamiento. No deja de venir gente todos los días y aquí no pasa nada. ¿Alguien habrá validado que el local cumple con todos los requisitos?", se preguntan los residentes.

En realidad sí se ha validado y, en efecto, el hotel es ilegal. El promotor solicitó licencia para implantar una residencia de estudiantes en el entresuelo del edificio, pero el ayuntamiento no se la concedió. En un expediente de Licencias Urbanísticas fechado el 16 de diciembre de 2025, se explica que durante la visita de inspección se detecta la existencia en la puerta de acceso de una cerradura con códigos, indicio compatible con el desarrollo de actividad turística. Y en los archivos de Licencias no consta concedida una licencia de cambio de uso a turístico. Asimismo, el emplazamiento se encuentra localizado en un conjunto histórico protegido, en el ámbito de aplicación del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella.

Por todo ello, el citado servicio resuelve "ordenar a BMD Consulting SL, como propietaria del inmueble, la suspensión inmediata del uso en curso de ejecución sin licencia, (publicitado en plataformas públicas), que se desarrolla en el mismo como vivienda de uso turístico y, por lo tanto, incompatible con el uso comercial del inmueble". Además concede un mes de audiencia a la empresa propietaria y advierte de una futura ejecución subsidiaria en caso de no suspender inmediatamente el uso turístico, algo que, según dicen los vecinos, de momento no ha ocurrido. "Sigue habiendo trasiego", aseguran.

También ha habido un intento de negociación. La empresa del hotel contactó ayer con la comunidad de vecinos –por primera vez– para ofrecer un acuerdo una vez se ha abierto el expediente de suspensión. Este acuerdo requiere de las tres quintas partes de los residentes en el Edificio Roca, algo que inquieta profundamente a los propietarios. "Siempre tenemos las de perder, porque hay más de tres quintas partes que son pisos turísticos", señalan. Es ahí donde radica el segundo problema del bloque: por encima del hotel sin licencia han proliferado otros alojamientos de dudosa legalidad.

Requerimientos por los pisos turísticos

"Aquí hay varios pisos turísticos legales y unos cuantos ilegales; y lo sabe el ayuntamiento desde hace años. Hemos presentado requerimientos por vía telemática y hemos llamado varias veces a la policía", explican los vecinos del edificio de los años 30. "En este edificio se ha permitido de todo, la constructora adaptó los estatutos a su conveniencia y pone que cualquier vecino puede poner en marcha un negocio sin permiso. En total habrá ocho viviendas con vecinos habituales, buena parte del resto serán pisos turísticos. Hay una empresa que agrupa varios apartamentos", relata un propietario.

"Yo he presentado requerimientos con pantallazos de plataformas que no sabía ni que existían", añade el vecino. “Una de las empresas con apartamentos se presentó en mi casa y me ofreció alquilarla como turística. Yo pregunté, ¿y la licencia? Me contestaron que de eso no me preocupara. Me dijeron: lo peor que te puede pasar es que te pidan que dejes el negocio, pero mientras tanto vas sacando pasta".