El Ayuntamiento de València decreta luto oficial por la muerte de Pérez Casado

El Ayuntamiento de València ha anunciado el decreto de tres días de luto por la muerte del exalcalde de València Ricard Pérez Casado, en honor del cual las banderas de la ciudad también ondearán a media asta y se suspenderán todos los actos oficiales del consistorio. Además, el equipo de gobierno podrá adoptar otras medidas que recuerden a este gran transformador de la ciudad en los difíciles años ochenta.

Con el anterior exalcalde fallecido, que fue Fernando Martínez Castellano, el consistorio anunció tres días de luto oficial, en el que las banderas ondearon a media asta y se suspendieron los actos oficiales de la Casa de la Vila. Todo ello, tras un pleno extraordinario que se celebró al día siguiente de conocerse su fallecimiento, en el que se impulsó una moción conjunta de pésame y reconocimiento.

Durante ese periodo, el Salón de Cristal acogió un Libro de Condolencia para que valencianos y valencianas pusieran sus palabras de honra y tributo hacia el exalcalde, así como recuerdos y palabras de pésame para sus familiares.

Queda, por otra parte, la concesión de algún recuerdo permanente en la ciudad. Normalmente, se rotulará una calle o plaza a su nombre. Sin ir más lejos, en el caso de Martínez Castellano, ésta fue aprobada por la Comisión de Educación y Cultura apenas un mes de su fallecimiento, aprobada posteriormente por el pleno municipal.