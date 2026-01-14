La última voluntad de Pérez Casado: incinerado en la intimidad

La familia del exalcalde de València, Ricard Pérez Casado ha cumplido su última voluntad: ser incinerado en la intimidad junto a su familia y algunos pocos amigos tras fallecer este lunes a los 80 años de edad, según ha podido saber Levante-EMV, sobre las 21 horas.

Su esposa Júlia y su hijo del mismo nombre, Ricard, y su hija -que siempre apoyaron sus campañas políticas- cumplieron el último anhelo del que fuera alcalde socialista de València entre octubre de 1979 y diciembre de 1989 y fue incinerado en la mañana de este miércoles en una ceremonia discreta en la que familiares y amigos han compartido recuerdos y testimonios.

Ceremonia íntima

La ceremonia ha tenido lugar en el crematorio situado en el Bulevar Sur de València, al lado del cementario, también como última voluntad suya, ya que fue él quien lo va adecuar para su función en su tiempo de alcalde, ya que solamente era una capilla.

El Jardín del Turia, el urbanismo de la València moderna, el primer carril bici y el Palau de la Música forman parte también del legado que deja el que fue alcalde de València. Además, fue él quien inauguró la primera línea del metro de la capital, además del impulsor del primer carril bici de València con nueve kilómetros de longitud.

Nacido en València en octubre de 1945, Pérez Casado fue el alcalde que impulsó la democracia y la renovación urbana de la ciudad. Hombre de convicciones y de amplia trayectoria pública, reivindicó su legado en 'Viaje de ida. Memorias políticas. 1977-2007', libro editado por la Universitat de València.

Trayectoria

Doctor en historia y uno de los fundadores del Partit Socialista Valencià (PSV), también fue presidente del Comité Español de la Federación Mundial de Ciudades (1979-1982) y vicepresidente del Consejo Europeo de Municipios y Regiones (1983). Entre abril y julio de 1996 fue nombrado administrador de la Unión Europea para la ciudad de Mostar (Bosnia-Herzegovina).

Además, Pérez Casado trató de resumir algunos de los retos y de las amenazas que se ciernen sobre el futuro de la UE, y de ofrecer algunas propuestas para su refundación en el libro 'La Unión Europea. Historia de un éxito tras las catástrofes del siglo XX', editado también por la Universitat de València.