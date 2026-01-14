Pérez Casado deja unas memorias personales en imprenta y su último acto público fue la presentación de 'La ciutat de València'

Ricard Pérez Casado murió la noche del pasado lunes en su casa, al lado de su mujer, Júlia Blasco Estellés, su hijo y algún amigo personal. Así lo había querido después de varios años de enfermedades que lo fueron debilitando y acercando el momento final. El exalcalde quiso también un adiós discreto, sin parafernalias, ni tanatorios ni capillas. Solo se ha hecho oficial su muerte cuando tenía lugar la incineración de sus restos, esta mañana, en el crematorio anexo al Cementerio General de València, junto al Bulevar Sur. Así lo había querido él también. Un pequeño último símbolo, porque fue decisión de su gobierno la transformación de lo que era una capilla en un espacio funerario para incineraciones y despedidas, civiles o religiosas. Civil ha sido la del viejo alcalde, sin ningún parlamento y solo con la música del primer movimiento de la Pastoral de Beethoven.

Pérez Casado estaba limitado en los últimos tiempos pero se mantenía activo ante el ordenador. Así, deja pendientes de publicación unas memorias personales, desde su infancia en Nàquera, en la Calderona, hasta los años posteriores a la alcaldía. Están en imprenta, aseguran el entorno del exdirigente socialista, y verán la luz en breve.

La muerte se ha producido cuando el exalcalde estaba anunciado para presentar el próximo día 20 el libro homenaje que la Universitat de València ha publicado sobre el economista Josep Sorribes, uno de sus amigos más cercanos, fallecido hace ahora dos años. La presentación iba a ser el día 20 de este mes, al lado de Joan Romero y otro viejo amigo, el arquitecto Amando (Tito) Llopis, uno de los diseñadores del Jardín del Túria en el viejo cauce del río.

Precisamente, la última aparición pública de Pérez Casado fue en la presentación de otro libro, no uno cualquiera, sino la edición de La ciutat de València de Manuel Sanchis Guarner preparada por Josep Vicent Boira. Fue el 9 de abril del año pasado en el Colegio Mayor Rector Peset. Estaban Boira, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; la directora del servicio de publicaciones de la UV, Teresa Ferrer, y el dibujante de Levante-EMV Ortifus. Llegó en una silla de ruedas, pero quiso estar en la reaparición de la posiblemente mejor obra escrita sobre su ciudad.