Las reacciones a la muerte de Ricard Pérez Casado: "Su legado sigue iluminando"

La muerte de Ricard Pérez Casado ha provocado una oleada de reacciones entre la sociedad valenciana. Todo el mundo ha querido sumarse al luto por el fallecimiento del que fue alcalde de la capital valenciana entre 1979 y 1989. Coincidentes los mensajes, además, en ese carácter de "transformador" que, bajo su mandato, empezó a mutar hacia la ciudad moderna que es ahora.

Una de las primeras en reaccionar ha sido la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. Pocos minutos después de hacerse pública la noticia, Catalá ha querirdo trasladar "nuestro cariño y nuestras condolencias a su familia y seres queridos". Ha puesto en valor el papel de Pérez Casado como motor del desarrollo para la ciudad durante 10 años al frente del consistorio.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que "es un día triste para la ciudad de València porque perdemos a un exalcalde". "En nombre de la corporación queremos trasladar nuestras condolencias a la familia y amigos y mostrar la tristeza por esta pérdida", ha dicho. La alcaldesa ha confirmado el decreto de duelo de tres días en la ciudad de València. Así mismo, ha anunciado que habrá un libro de condolencias y que mañana habrá un pleno para trasladar oficialmente esas condolencias a la familia.

"Trasladar nuestro dolor a Julia, su mujer, a todos sus allegados, y la ciudad estará a la altura del momento triste que vive", ha concluido Catalá.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que el día es muy triste para la ciudad y para la familia socialista, partido al que pertenecía el exalcalde fallecido. "Pérez Casado fue el alcalde que transformó la ciudad y que la dirigió hacia la modernidad. El alcalde que entendió la mirada europeista de València y que lo hizo junto con Joan Lerma, presidente de la Generalitat, en un trabajo por el que València se convirtió en la ciudad que ganaba espacio para la ciudadanía, para los niños, para la juventud, para las personas mayores. Un alcalde que entendió la ciudad como el espacio donde había dinamismo, futuro y esperanza. Hoy el pueblo de València llora la pérdida del que fue el gran alcalde transformador de la ciudad, el que ha dejado el mayor legado a esta ciuudad, una ciudad que quiere seguir mirando al futuro y hacia la ciudadanía. Gracias alcalde Ricard Pérez Casado".

El portavoz del grupo municipal, Borja Sanjuán, también destaca haber sido una persona "que asumió que ser alcalde es imaginar la ciudad, más allá de las lógicas de la inmediatez y el corto plazo político".

El ex presidente de la Generalitat Ximo Puig ha destacado que Pérez Casado "tuvo una idea de ciudad y una idea de sociedad. València cambió gracias a su impulso, sin humos, con solvencia y con mirada de futuro. Su adiós me ha dolido por inesperado. Muchas gracias, Ricard y descansa en paz".

Por su parte, Papi Robles ha subrayado que con su muerte "la ciudad pierda a una figura clave de su historia reciente". De hecho, desde Compromís insisten en que fue Pérez Casado quien "convirtió un ayuntamiento fascista en una institución democrática".

En el ámbito autonómico, la secretaria del PSPV y ministra de Universidades, Diana Morant, ha querido remarcar la "huella imborrable" que deja el que fue alcalde de la ciudad durante una década. Para la socialista, Casado fue "un servidor público que dedicó su vida a construir una València más justa y democrática".

Lo mismo que la Secretaria de Organización, Rebeca Torró, que lo define como "el gran transformador de la ciudad, que dedicó su vida a construir una València más abierta y moderna".

El Síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha asegurado que Pérez Casado "siempre será recordado por su amor por València y su defensa de los valores progresistas y democráticos. Tenemos mucho que agradecerle como valencinaos y valencianas"