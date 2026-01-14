Se vende piso familiar en Valencia capital: cuatro dormitorios, balcón y ascensor en una de las zonas más prácticas de la ciudad

Encontrar una vivienda amplia, bien distribuida y situada en un entorno con todos los servicios es cada vez más complicado en el actual mercado inmobiliario valenciano. Sin embargo, aún existen oportunidades que destacan por su equilibrio entre ubicación, tamaño y funcionalidad. Es el caso de este piso en Valencia capital, en la calle Canalejas, una vivienda pensada para familias que necesitan espacio sin renunciar a comodidad, y de otro inmueble en Puerto de Sagunto que ofrece amplitud y luz natural en una de las zonas más consolidadas del municipio.

El piso en Valencia capital: espacio, luz y comodidad para el día a día

Cocina de piso en venta en Valencia / Tucasa.com

Ubicado en una tercera planta con ascensor, este piso de 109 metros cuadrados construidos destaca por su excelente distribución y su carácter luminoso, ya que prácticamente todas sus estancias son exteriores. La vivienda cuenta con cuatro dormitorios, lo que la convierte en una opción ideal para familias con hijos o para quienes necesitan habitaciones adicionales como despacho o zona de estudio.

Dispone de dos baños completos, un amplio salón-comedor con acceso a un balcón exterior y una cocina independiente recientemente reformada, equipada y con galería. Entre sus calidades destacan los armarios empotrados en todas las habitaciones, el suelo de gres, la carpintería interior en roble, la puerta blindada y el aire acondicionado frío/calor en el dormitorio principal. Todo ello en una zona consolidada de Valencia, rodeada de comercios, colegios, transporte público y servicios esenciales.

Puerto de Sagunto: amplitud y calidad de vida en una zona consolidada

Piso en venta en Puerto Centro, Sagunto / Tucasa.com

La segunda vivienda se encuentra en Puerto de Sagunto, en una de sus áreas más valoradas. Situada en una tercera planta sin ascensor, ofrece aproximadamente 115 metros cuadrados muy bien aprovechados. El amplio salón se abre a un balcón exterior con vistas despejadas, proporcionando una agradable entrada de luz natural durante todo el día.

Cuenta con cuatro habitaciones versátiles, ideales para una familia, despacho o espacios multifuncionales, un baño completo y una cocina independiente con galería. El suelo de parquet aporta calidez al conjunto, mientras que el aire acondicionado tipo split garantiza confort en cualquier época del año. Su orientación norte-este favorece la ventilación natural y una temperatura equilibrada, convirtiéndola en una vivienda cómoda y funcional tanto como residencia habitual como inversión.

Dos viviendas diferentes, pero con un punto en común: el espacio como valor principal. Mientras el piso de Valencia capital ofrece la ventaja de vivir en la ciudad con todas las comodidades y ascensor, el inmueble de Puerto de Sagunto se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan amplitud, luz y tranquilidad en un entorno bien comunicado. En un mercado cada vez más exigente, este tipo de propiedades siguen siendo una apuesta segura para familias e inversores que priorizan metros, funcionalidad y calidad de vida.