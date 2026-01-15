La Federación Vecinal pide una reunión urgente con Catalá por la Zona de Bajas Emisiones

Después de un final de año en el que se han sucedido diversos plenos municipales en los que la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de València ha manifestado su voluntad de llevar a cabo la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero donde no se ha alcanzado un acuerdo para que así sea, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha solicitado formalmente en el día de hoy una reunión directa con la alcaldesa de València, María José Catalá, en la que poder abordar "una cuestión que condiciona el futuro de la ciudad y de la propia salud de todos los valencianos y valencianas", tal y como ha destacado la presidenta de la FAAVV, María José Broseta.

En la última semana del año pudimos conocer el anuncio de prórroga de un año realizado por el Gobierno central para la implantación de la ZBE. Desde entonces no se dispone de más información respecto a avances en la corporación municipal para que ésta pueda llevarse a cabo en la ciudad de València. Por ello, la Federación vecinal ha acordado unánimemente en la última sesión de su Junta Directiva solicitar una reunión personal con la alcaldesa María José Catalá para –tal y como se indica en el escrito de solicitud– “poder avanzar en esta cuestión, conocer la situación en estos momentos y opciones y propuestas de avance, así como para poder trasmitirle directamente y sin intermediarios las valoraciones y propuestas que queremos hacerle llegar”.

Asumir su responsabilidad

Desde la FAAVV se ha instado en diversas reuniones, comunicaciones públicas y en el propio Pleno del Ayuntamiento a que el Gobierno municipal asuma la responsabilidad y flexibilidad que le corresponde para acercar posiciones por un bien común como es respirar un aire mejor y, por tanto, cuidar la salud de las personas, sin sucumbir a las ideas negacionistas del cambio climático.

Por todo ello, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales, reunida esta semana, ha decidido dirigirse formalmente y directamente hoy a la alcaldesa de todos los valencianos y valencianas para abordar una cuestión que requiere flexibilidad, diálogo y acuerdos. Desde la Federación de Asociaciones Vecinales se señala que lo que está en juego es la salud de las personas y del planeta en el que vivimos.

La urgencia por reducir la concentración de contaminantes atmosféricos emitidos por los vehículos, los beneficios para la salud al reducirse los efectos que ocasionan muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica, el fomento del transporte público y la movilidad sostenible, la modernización de la ciudad en línea con otras grandes ciudades europeas que ya han implementado medidas similares mejorando la habitabilidad de las zonas urbanas, y el acceso a fondos europeos destinados a proyectos de movilidad sostenible, son motivos más que suficientes para que los partidos políticos dejen sus luchas internas y lleguen a un acuerdo por el bien común, opinan en la federación