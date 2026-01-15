El ayuntamiento honra al padre de la València moderna

Un acto de reconocimiento a la trayectoria. Que se sustancia en las lecturas del pleno extraordinario y que también se quiere complementar con la rotulación de una plaza o calle a su nombre. "Pero, en ese sentido, hay que contar también con la opinión de su familia. Nosotros hemos empezado a dar el paso, pero nada se hará sin consultar a su mujer y a su hijo" aseguró la alcaldesa María José Catalá, durante la reunión convocada para reconocer la trayectoria del que fuera segundo alcalde de la ciudad y uno de los más longevos de su historia.

Mientras la ciudadanía seguía dejando mensajes en el libro de condolencias, los grupos políticos lo hacían en el atril.

"València de Ricard"

Con sus particulares considerandos. Por ejemplo, el portavoz del PSOE, Borja Sanjuán, recordó las propias palabras del alcalde "Hay que atender más la historia que la biografía". En el sentido de que "yo no he conocido a Ricard como alcalde, pero vivo en la València de Ricard, que no existiría sin él. Asumió que ser alcalde era imaginar más allá del día a día. Que en el día a día había cosas, como los hay ahora, pero las grandes transformaciones estaban ahí, pendientes, tras padeciendo décadas de traición por ser sumisos. Era el provincianismo. Y esa València no era la única posible, la gris, de promotores, que quería ganar la Batalla de València por la fuerza. Había más: el río, El Saler, la que quería impugnar la radialidad. La ciudad era un conflicto de Valencias. Tomó posiciones criticadas. Hasta que los árboles no crecerían en el río. Y ahora, el río tiene muchos padres y madres. Y frente a intereses minoritarios el tuvo interés general".

Dos de los que fueran ediles con él, Manuel Cabrera y Vicent Garcés, acudieron al pleno. Lo mismo que el alcalde Joan Ribó, que regresó al hemicilo para rememorar: "Vengo por despedir al gran alcalde de la Transicion, pero también a un amigo. Recuerdo haber plantado árboles en el Jardín del Turia con mi hija. Y cuando estuve en Año Nuevo en Cartagena me acerqué al Mar Menor, ví como estaba, lo comparé con la Devesa y pensé que eso se lo debíamos a él. Concretó y sacó adelante la aspiración grande del pueblo valenciano que ahora disfrutamos. Es el gran alcalde y merece todos los homenajes".

La portavoz de Compromís Papi Robles lo recordó como "un emblema en la forma de gobernar en el que nos vimos reflejados durante el tiempo de Joan Ribó. Fue capaz de dar pasos atrás en algunas planificaciones urbanísticas y los dio adelante con reivindicaciones vecinales. Creyó en esas cosas por las que somos ahora referente europeo. Pérez Casado puso las primeras piedras. Tener personas con capacidad de reflexión y de materializarlos son importantes. Y, sobre todo, fue capaz de dialogar y de poner los intereses de la ciudad por delante. Eso es servicio público".

Joan Ribó firma el libro que homenajea al padre de la València moderna / Germán Caballero

Vox no intervino como tal y María José Catalá aseguró que lo hacía en nombre del equipo de gobierno; o sea, de los dos partidos. Para cerrar el pleno. "Ricard poso todo su esfuerzo y su intelectualidad al servicio de la acción. Defendió el avance humanista de las ciudades y asumió la responsabiidad en un momento muy complejo, en una ciudad con grandes carencias y consciente de que había que dar muchos pasos hacia la modernidad. Y remó hacia esa modernidad, impulsando el PGOU, pensando en el largo plazo".

La cita de Pérez Casado

Recordó una de sus citas referenciales: "Nada sin la razón, nada sin la libertad. Esa razón le llevó a defender València en todo tipo de despachos, a pesar de los desencuentros con su propia formación política. Y su dimisión no fue una mancha: se declaraba feliz, habiendo hecho su trabajo con firmeza y con convicción".

Y recordó también su paso por el Congreso y por la Copa América, pero, sobre todo, su papel en la ciudad bosnia de Mostar "demostrando su implicación por la democracia"

"No compartía con él la formación política, pero lo esencial para mi, es que coincidíamos en el amor por la ciudad y en el compromiso cívico. Fuera de cuitas partidistas. Lo despedimos agradeciendo el compromiso a su ciudad".