Dos nuevos edificios altamente sostenibles para la Marina de València

Marina Port Valencia, adjudicataria de la gestión de gran parte de la Marina de València, convertirá este espacio en un modelo arquitectónico y medioambiental de referencia con la construcción de dos edificios que tendrán los más altos estandares de sostenibilidad y que estarán destinados a oficinas, locales comerciales y restauración. Uno de los objetivos en este gran proyecto es la "transformación de la marina para crear espacios urbanos y náuticos que conecten la ciudad con el mar y que al mismo tiempo sean confortables para los empleados de las empresas que alquilen las oficinas y altamente sostenibles", según han anunciado en un comunicado.

Concebido para transformar la marina en un destino los 365 días del año, se combinará la náutica con la innovación en oficinas y espacios de coworking para disfrute de empresarios y empleados, y una oferta de ocio y restauración pensada para todos los públicos, afirman. Con una ubicación estratégica, "el proyecto está localizado en un entorno único que dará la oportunidad de abrir la puerta a nuevas formas de disfrutar y trabajar junto al mar con unas vistas extraordinarias".

Los nuevos edificios

En este contexto, los nuevos edificios previstos en Marina Norte se convertirán en una referencia de la arquitectura sostenible en València. Estos edificios se han diseñado y se construirán siguiendo las directrices la certificación LEED Platinum, uno de los máximos reconocimientos internacionales en construcción sostenible, que ningún otro edificio de oficinas, al completo y desde el inicio de su diseño, tiene en València.

Serán los primeros edificios de oficinas en proceso de desarrollo en la ciudad que alcanzan este estándar, reforzando la apuesta de Marina Port Valencia por impulsar un modelo de crecimiento responsable y alineado con los criterios medioambientales más avanzados.

La certificación LEED Platinum evalúa criterios estrictos de eficiencia energética, uso responsable del agua, calidad interior, selección de materiales y reducción del impacto ambiental. Para conseguir esta certificación, se integran soluciones de diseño avanzadas, energías renovables, control de consumos y medidas orientadas al bienestar y a la disminución de emisiones. Los dos edificios suman espacios verdes en todas sus plantas, iluminación natural controlada, zonas para aparcar y cargar bicicletas y patinetes, carga para vehículos eléctricos y generación de energía solar en cubierta. Su arquitectura, basada en envolventes optimizadas y ventilación natural, refuerza un modelo eficiente y alineado con los estándares más exigentes.

Oficinas, locales comerciales y restauración

Los dos edificios ubicados en Marina Norte, suman más de 12.000 m² destinados a oficinas, coworking, locales comerciales y restauración; con espacios diáfanos, zonas ajardinadas, terrazas amplias y rooftops en cada edificio de más de 2.200 m² en total. Su implantación en la bocana de la marina y las vistas panorámicas de 360° permiten "trabajar en un entorno luminoso, cómodo y conectado de forma natural con el mar de manera que los empleados que trabajen en estas oficinas tan inspiradoras, más productivos y después del trabajo puedan tener su momento de relajación o para hacer otras actividades náuticas o no".

Para Marina Port Valencia, "alcanzar este doble reconocimiento es un reflejo del compromiso del proyecto con la sostenibilidad y el impacto positivo en su entorno. Integrar criterios de responsabilidad medioambiental en cada decisión, desde el diseño arquitectónico hasta la movilidad y el uso energético". "Haber convertido estos edificios en referentes de sostenibilidad refuerza nuestra convicción de que el futuro del puerto será el resultado de unir innovación, respeto por el medio ambiente y una perfecta relación de la ciudad con el mar".