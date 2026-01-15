Una rotonda para agilizar el tráfico entre dos pedanías del norte de València

La Diputació de València ha aprobado el proyecto para la construcción de una nueva glorieta en la carretera CV-315, en el entorno de Poble Nou y el camino de Carpesa, una actuación en el conocido como Camino de Moncada que registra un elevado volumen de tráfico diario, al ser uno de los accesos por el norte de la ciudad de València.

Según explica la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, "la actuación permitirá sustituir la actual intersección en “T” que genera retenciones y situaciones de riesgo en horas punta por una glorieta que ordenará los movimientos, reducirá la velocidad de los vehículos y mejorará la seguridad vial" en un punto que califica como "clave en la conexión entre València y sus pedanías del norte".

La carretera CV-315 es uno de los principales ejes de entrada y salida de la capital hacia municipios como Moncada o Náquera y hacia pedanías como Poble Nou o Carpesa. La alcaldesa pedánea de Poble Nou, Fina Flores, señala que "la nueva glorieta actuará como puerta de entrada más segura a la travesía de nuestra pedanía" y subraya que "la construcción de esta rotonda es solo el primer paso de una actuación muy ambiciosa que permitirá ampliar aceras y crear un espacio mucho más amable para una mejor convivencia entre todos los usuarios de la travesía; vayan a pie o en algún vehículo".

Figuración de la futura rotonda. / Levante-EMV

Reordenación del entorno

El actual proyecto incluye la reordenación completa del entorno inmediato de la intersección, la mejora de los accesos existentes y la adecuación de los itinerarios peatonales y ciclistas, además del ajardinamiento del espacio central de la glorieta con vegetación integrada en el paisaje de la huerta. Asimismo, se reubicarán las paradas de autobús para mejorar la accesibilidad y la seguridad de las personas usuarias del transporte público.

La actuación cuenta con un presupuesto total de licitación de 1,35 millones de euros y forma parte de la estrategia de la Diputació para mejorar la seguridad, la funcionalidad y la calidad urbana de las carreteras provinciales que atraviesan núcleos habitados o conectan directamente con la ciudad de València.

Humanización de la travesía de Poble Nou

De forma paralela a esta actuación, el área de Carreteras de la Diputación de València ha iniciado la redacción del proyecto de humanización de la travesía de Poble Nou, en la misma carretera CV-315, concretamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0+340 y 1+100, donde se ubicará la nueva glorieta.

El objetivo de este proyecto es mejorar la seguridad, la habitabilidad y la movilidad sostenible en un entorno urbano con una elevada intensidad de tráfico, equilibrando el uso del vehículo con los desplazamientos a pie y priorizando a los usuarios más vulnerables. La futura intervención apostará por una reducción de la velocidad acorde al carácter urbano de la vía y por un rediseño del espacio que favorezca la convivencia entre los distintos modos de transporte.

La propuesta contempla la creación de itinerarios peatonales seguros, la implantación de medidas de pacificación del tráfico y el estudio de distintas alternativas para redefinir la sección transversal de la carretera, incorporando criterios de accesibilidad universal y sostenibilidad ambiental. También se analizarán las rasantes de las aceras para garantizar un drenaje adecuado, la afección a los servicios existentes y las soluciones de pavimentación más adecuadas en función de los usos del espacio.

La redacción del proyecto se está desarrollando en coordinación con el Ayuntamiento de València y con los agentes sociales del entorno, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que permita transformar progresivamente la travesía de Poble Nou en un espacio más seguro, más amable y mejor integrado en el tejido urbano y en el paisaje de la huerta.