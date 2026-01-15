Los socialistas proponen blindar las fiestas populares tras las últimas prohibiciones municipales

En apenas quince días el Ayuntamiento de València ha prohibido dos fiestas de tinte popular organizadas en los barrios de València. Una de esas prohibiciones, en este caso por supuestos problemas de personal en la Policía Local, afectó a una decena de cabalgatas de reyes organizadas en los barrios por las asociaciones de vecinos, las fallas y otras entidades. La otra, más reciente, afectó a unas jornadas de convivencia organizadas por la Semana Santa Marinera, en este caso por no considerarse fiestas tradicionales pese a llevar quince años en el calendario de esta organización tradicional del Cabanyal. En ambos casos, el ayuntamiento ha rectificado. Las cabalgatas se pudieron celebrar y las jornadas de convivencia también, pero ambas prohibiciones causaron un profundo malestar entre sus organizadores.

Así pues, desde la oposición municipal el Grupo socialista ha propuesto una medida para blindar este tipo de celebraciones de barrio muy arraigadas en sus diferentes demarcaciones. La concejala socialista Nuria Llopis ha presentado una moción a la Comisión de Cultura para que el Ayuntamiento de València elabore una Ordenanza de Fiestas de la ciudad que impida "situaciones tan arbitrarias como la que protagonizó hace apenas unos días el gobierno de Catalá al negarse a dar permiso a la Semana Santa Marinera para celebrar unas jornadas de convivencia que se llevan celebrando más de 15 años sin ningún tipo de problema".

"No puede ser que las fiestas estén a voluntad del concejal o concejala de turno"

“Lo que pasó con la Semana Santa Marinera, una de las festividades más importantes de la ciudad, hace tan solo unos días no puede volver a pasar. No puede ser que las fiestas estén a voluntad del concejal o concejala de turno. El Ayuntamiento de València, como institución, debe trabajar por preservar nuestras tradiciones culturales y más sabiendo que la ciudad cuenta con más de 60 fiestas tanto populares como religiosas”, ha indicado Llopis. Y lo mismo puede decirse de las cabalgatas, aseguran fuentes socialistas.

Norma marco

En este sentido, la concejala ha instado al Ayuntamiento a redactar una norma que sirva de marco legal para todas las fiestas de la ciudad y que establezca un calendario de cada uno de los actos, así como la tramitación de los permisos requeridos en cada ocasión.

“Desde el Partido Socialista vamos a pedir que se ponga en marcha ya, de manera urgente, una ordenanza de fiestas con reglas claras y plazos garantizados y, en definitiva, con seguridad administrativa para que sirva como protección para las tradiciones de cada uno de nuestros barrios”, ha continuado.

Llopis ha explicado que esta normativa complementaría los bandos que ya existen para las Fallas o para la propia Semana Santa Marinera y permitiría garantizar que los principales actos de cada festividad no dependan de las decisiones personales de cada concejal, sino que estén perfectamente reglados.

La redacción de la ordenanza, ha continuado la edil socialista, requeriría de un proceso de participación previa “con los representantes de las entidades festivas municipales, colectivos vecinales y diferentes servicios municipales para que se incluyan los principales actos y necesidades y se respete la sensibilidad de cada una de las fiestas”, ha finalizado.