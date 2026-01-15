Vecinos del barrio de Sant Antoni - Saïdia denuncian un "aumento de robos e inseguridad"

Vecinos del barrio de Sant Antoni, de la ciudad de València, han afeado un "aumento de robos e inseguridad" en las calles de su zona. Los vecinos, por tanto, se muestran "preocupados" a las puertas de su festividad, que del 8 al 17 de enero, un programa lleno de actividades se realizarán en la confluencia de las calles Maximiliano Thous y Ministro Luis Mayans de València con un 'correfoc', una mascletà nocturna, las misas, una procesión y la tradicional 'crema' de la hoguera, además del desfile y bendición de animales.

La asociación, a través de un comunicado, ha denunciado que hay un "incremento significativo" de hechos delictivos registrados en la zona, "durante las últimas semanas, con un repunte especialmente acusado en los últimos días".

Igualmente, los vecinos han comunicado robos en garajes comunitarios, vehículos forzados, robos a pequeños comercios, asaltos en portales y tirones en la vía pública, así como entradas en viviendas, en algún caso con las personas en el interior. "Estos hechos se vienen produciendo desde hace un tiempo y están generando una creciente sensación de inseguridad entre el vecindario", han alertado.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos de San Antonio-Zaidía solicita un refuerzo de la vigilancia y de las medidas preventivas en el barrio para garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de quienes viven en él.

"Desde la Asociación hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana, a la responsabilidad institucional y a la denuncia por los canales oficiales, reiterando nuestro compromiso con la defensa de la calidad de vida, la seguridad y la convivencia vecinal", han sentenciado.