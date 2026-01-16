Campanar y Benimaclet reclaman participación en los proyectos urbanísticos: "somos meras comparsas"

Las asociaciones de vecinos de Campanar y Benimaclet reclaman al ayuntamiento de la ciudad una "verdadera participación" en "la planificación urbanística". Estas entidades, junto con otras sociales y culturales de estos barrios, se concentrarán en próximo 27 de enero ante el consistorio, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario de enero, para trasladar esta petición a la corporación local.

"Solicitamos a la administración municipal una verdadera participación vecinal en los proyectos asociados a la planificación urbanística" porque "las decisiones urbanísticas tienen consecuencias muy importantes en cómo serán nuestros barrios en un futuro próximo", han señalado la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar y la Asociación de Vecinal de Benimaclet en un comunicado junto.

Los barrios han hecho sus propuestas

Estas entidades han indicado que los dos barrios han "hecho los deberes", reuniéndose "todos los colectivos" de cada una de estas zonas "para presentar propuestas razonadas y consensuadas por todos los vecinos" que han sido "trasladadas al área de Urbanismo del Ayuntamiento de València en numerosas reuniones con los técnicos y responsables" de este departamento. No obstante, han remarcado que esas iniciativas, "hasta la fecha, no han sido recogidas en ningún documento".

Las asociaciones vecinales han resaltado que los proyectos urbanísticos de sus barrios "no deberían ser asunto exclusivamente de promotores y del Ayuntamiento, dejando a las entidades vecinales como meras comparsas y convidadas de piedra".

En esta línea, han considerado que "el gobierno municipal debe gobernar para todas las ciudadanas y ciudadanos y no solo pensando en los intereses de las promotoras", por lo que exigen "que las propuestas vecinales sean tenidas en cuenta".