Compromís exige el cese del concejal de Movilidad por perder 18 millones de obras ligadas a la ZBE

El Ayuntamiento de València está cerca de perder 18 millones de euros en ayudas europeos ligadas a la Zona de Bajas Emisiones. Las subvenciones se percibieron para ejecutar carriles bici y peatonalizaciones, obras como la renaturalización del gran eje Giorgeta-Pérez Galdós, pero el gobierno de Catalá ha superado el plazo de ejecución fijado por el Ministerio de Transportes y este no concede más prórrogas. València deberá devolver el dinero.

Al respecto, Papi Robles, portavoz de Compromís, ha señalado: “Estamos ante una gestión irresponsable, desastrosa y temeraria del gobierno de Catalá que, como advertimos, puede acabar costándole a València más de 150 millones de euros si se suman todas las ayudas que recibe la ciudad vinculadas a la ZBE. De momento, ya sabemos que el Ministerio está reclamando los primeros casi 20 millones de euros por no cumplir ni los plazos de ejecución de cinco proyectos de obra ni la obligación de contar con una Zona de Bajas Emisiones. El gobierno de Catalá ha decidido no implantar la ZBE, pero ahora pretende que las valencianas y los valencianos paguemos las consecuencias de su irresponsabilidad. Pues no: su gobierno negacionista es el único responsable”.

“El concejal Jesús Carbonell ha demostrado una incapacidad absoluta para gestionar un proyecto clave para la ciudad”, ha continuado la valencianista. “Ha ido retrasando, diluyendo y bloqueando la ZBE hasta poner en peligro todas las ayudas europeas. Y, por si no fuera suficiente, no sabe negociar porque siempre ha tratado de despreciar a la oposición.Cuando un concejal pone en peligro tantos millones de euros y frena políticas necesarias para la salud y el futuro de la ciudad, no puede continuar ni un día más en el cargo. Jesús Carbonell debe dimitir hoy. Y si no lo hace, Catalá debe destituirlo inmediatamente. Es muy grave perder casi 20 millones por negarse a cumplir la ley. Y como sabemos que con el dinero de Europa la Comisión es muy estricta, habrá que ver a cuánto asciende la sanción por este primer grave incumplimiento”, ha resaltado Robles.

“Catalá no tiene excusa, por mucho que la ponga o la busque. O asume responsabilidades políticas, o será València quien pague el precio de su negligencia. Y eso no lo permitiremos. Sabemos que el Ayuntamiento irá al contencioso-administrativo para intentar librarse de la pérdida millonaria, pero ganar tiempo no oculta su grave irresponsabilidad y su desastrosa gestión”, ha lamentado la portavoz de Compromís per València.