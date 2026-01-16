El PSOE denuncia graves deficiencias en el Centro de Mayores de la Fuensanta
La concejala Maite Ibáñez critica la "inacción del gobierno municipal" que "pone en riesgo la seguridad de 300 personas"
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València ha denunciado lo que consideran grave "estado de abandono" del Centro de Actividades de Personas Mayores de Fuensanta por parte del gobierno municipal.
La concejala Maite Ibáñez ha visitado in situ el centro, ubicado en la calle Virgen de la Fuensanta, y ha llegado a la conclusión de que muestra unas deficiencias que "el gobierno del PP y Vox no han hecho nada para solucionarlo, manteniendo las instalaciones en una situación absolutamente insostenible. Es lamentable ver el estado del centro de la Fuensanta que lleva meses reclamando ayudas para poder resolver sus deficiencias y que, además, está poniendo en peligro la seguridad de los 300 mayores que tiene este centro”.
El repaso al inmueble muestra mal estado del circuito eléctrico, la puerta de acceso y los muros. "Es una vergüenza cómo trata el gobierno de María José Catalá a las personas mayores de nuestra ciudad donde ni siquiera tienen un mínimo de condiciones en los lugares de encuentro”. Por lo que ha adelantado que va a pedir "explicaciones" al gobierno municipal "por su inacción". “Llevaremos las fotografías que muestran la degradación de esta instalación porque es indecente" a la vez que, asegura, esta situación "se reproduce en el resto de centros de mayores de la ciudad, absolutamente desatendidos por parte del PP”.
