Pérez Casado: "Un intelectual que hizo muy buena política y ahora disfrutamos de su obra"

Ricard Pérez Casado pertenece, si no a otra época, sí a otra generación. Para cuando dejó la alcaldía, antes de lo esperado, María José Catalá era una niña de siete años. Pilar Bernabé no tenía más que nueve años y Joan Ribó era un vigoroso profesor de apenas 41 años. Otros ni estaban ni se les esperaba, como Borja Sanjuán. Toda una generación de la clase política conocen al segundo alcalde de la Democracia por testimonios y bibliografía. Y, por consiguiente, para gran parte de la ciudadanía, casi 40 años después, les pasa lo mismo.

Sin embargo, el recuerdo pervive en una parte de la gente, la que se ha tomado la molestia de acercarse al Salón de Cristal del Ayuntamiento de València a dejar una dedicatoria en el libro de condolencias. En el que aún se espera que acudan protagonistas de la transición en la ciudad que tienen una deuda moral con él.

El pueblo deja sus frases lapidarias. "Un intelectual que hizo política, muy buena política y ahora disfrutamos de su obra". Coincidente en el mensaje que parece claro que quedará como impronta: "En agradecimiento por haber cambiado la ciudad gris del franquismo en una València moderna e innovadora, que todavía vive de las rentas del periodo en que fue alcalde".

"València, la ciudad que tanto te apasionaba, te estará eternamente agradecida por todo el legado que nos has dejado"

"Prenderle fuego al Ayuntamiento"

Alcalde de tiempos convulsos, "de todos los que algún día desearon prenderle fuego al Ayuntamiento, fuiste el único que se atrevió a hacerlo", entiéndase que para regenerarlo. Incluso le escriben los que nacieron tras su mandato. "Tu impronta está en lo que hiciste", dicen, y le recuerdan en actos posteriores como "muy cercano y gentil. Espero heredar tu saber hacer". Otros destacan que intentó, cuando no logró, "arreglar el urbanismo de este país".

Ls concejales Cabrera y Garcés / Ayto Vlc

"No se quedó en el cortoplacismo"

Esa clase política también ha dejado sus mensajes. María José Catalá destacó en su dedicatoria que fue un hombre "que no se quedó en el cortoplacismo y pensó en València a largo plazo. Ser alcalde es un compromiso cívico. Ricard lo pensaba, lo defendía y lo ejerció. Valencia por encima de todo".

De alcalde a alcalde, Joan Ribó lo recuerda como "la persona que impulsó la València moderna. Y también por tu amistad, tu "tarannà". Cada vez que paseo por el río no puedo olvidar tu labor , lo mismo que cuando voy al Saler. ¡Gracias!"

"Escuela de jóvenes"

Pilar Bernabé quiere ocupar el mismo sillón de alcaldía que ocupó él durante diez años. "Gracias Ricard por su legado europeista, abierto, mediterráneo y de ciudadanía que dejaste en nuestra ciudad. Gracias por hacer el proyecto español de las ciudades que se abrían a la democracia desde la modernidad y el compromiso social" y la ministra Diana Morant habla de ser "escuela de jóvenes que defendieron la libertad y la democracia" porque fue "el que trajo la democracia de la Plaza y el que llenó palacios de música" en alusión al recinto musical que promovió e inauguró.