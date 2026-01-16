El PP acusa al ministro Puente de "matonismo" y negociará la Zona de Bajas Emisiones con Vox

El Ayuntamiento de València está cerca de perder 18 millones de euros en ayudas europeos ligadas a la Zona de Bajas Emisiones. Las subvenciones se percibieron para ejecutar carriles bici y peatonalizaciones, obras como la renaturalización del gran eje Giorgeta-Pérez Galdós, pero el gobierno de Catalá ha superado el plazo de ejecución fijado por el Ministerio de Transportes y este no concede más prórrogas. València deberá devolver el dinero.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha ofrecido una rueda de prensa para explicar al detalle el requerimiento interpuesto como paso previo a explorar la vía contencioso-administrativa contra el Ministerio de Óscar Puente, tal como ha adelantado Levante-EMV. "El Ayuntamiento de Valencia llegará donde haga falta para que no se pierda un solo euro de ayudas europeas", ha dicho Carbonell, anunciando de ese modo una ofensiva contra el gobierno de Pedro Sánchez

El edil del PP ha manifestado que la actuación del ministro Óscar Puente y su resolución denegando prórrogas para la ejecución de las obras es debida a “motivos políticos y no técnicos”, pues “no aplica los mismos criterios para aprobar prórrogas en la ejecución de los proyectos europeos que sí hacen otros ministros del gobierno”. Y como ejemplo ha citado los casos del Ministerio de Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica que, según ha explicado Carbonell, sí han modificado las bases para poder ampliar los plazos como consecuencia de la dana para sus propias convocatorias de ayudas.

En su rueda de prensa, Carbonell ha hablado de "persecución política" por parte del ministro Óscar Puente, a quien ha acusado de hacer un "ejercicio de matonismo", un "maltrato" y un "ninguneo al ayuntamiento". El titular de Movilidad ha denunciado que la resolución del Ministerio que ha llegado al Ayuntamiento cita artículos que no se corresponden con la convocatoria de las ayudas europeas aplicable a este caso que es la del año 2022, y además no aporta el informe técnico sobre el que dice justificar la denegación de la ampliación de los plazos.

El paquete de ayudas de 2022 por valor de casi 20 millones de euros está vinculados a la ejecución de 13 proyectos, de los que quedan por ejecutar 3 millones correspondientes a la reurbanización de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta (1,8M€) y los carriles bici de la avenida Gaspar Aguilar y San Vicente (1,2M€). El nivel de ejecución de los 13 proyectos de la convocatoria de 2022 que contaban con ayudas de la UE están ejecutados en un 85%.

Los casi 20 millones de euros que ahora están en el aire, percibidos para obras en la mejora de la calidad urbana —su vinculación con la ZBE es por tanto indirecta—, tienen el siguiente desglose: implantación de zonas peatonales y mejora de la accesibilidad (Pérez Galdós, Sainetero Arniches, entorno mercado Torrefiel, entorno mercado Grao, plaza Favara, plaza Santa Mónica, entorno escolar calle Torrent, pasos de peatones); carrilles bici en varias zonas de la ciudad (Gaspar Aguilar, San Vicente, Tres Forques, Archiduque Carlos-camino nuevo de Picanya); sensorización y monitorización de plazas PMR y Carga-Descarga; obras y actuaciones moderadoras de velocidad en Massarrojos; y BRT de Blasco Ibañez.

"El ministro concedió prórrogas que ahora deniega"

"El ministerio de Transportes se contradice consigo mismo porque en el mismo paquete de ayudas (convocatoria de 2022) sí que concedió prorrogas de 12 meses para determinados carriles bici que ahora deniega”. Además, Carbonell ha recordado que los proyectos sobre los que el ministerio amenaza con retirar las ayudas europeas "estuvieron casi dos años paralizados en los cajones del anterior gobierno municipal corriendo los plazos para su ejecución".

Asimismo, Carbonell ha explicado que las ayudas sobre las que cuestiona los plazos el ministro Puente nada que ver tienen con la no aprobación de la Zona de Bajas Emisiones, pues las ayudas no están sujetas a que esté operativa la ZBE.

En ese sentido, preguntado por la aprobación de las limitaciones al vehículo contaminante, cuya no aprobación podría seguir condicionando ayudas futuras, el titular de Movilidad en el Ayuntamiento de València ha explicado que prepara propuestas alternativas para desbloquear la ordenanza y que estas las negociará preferentemente con Vox, su socio en el gobierno municipal.

Cabe recordar que fue precisamente el portavoz de este grupo, José Gosálbez, quien tumbó la ZBE por imposición de la dirección nacional de su partido, provocando el fiasco del proyecto y comprometiendo 135 millones en pérdidas de ayudas y sanciones. El mismo Gosálbez ha explicado reiteradamente que no aprobará una ordenanza que implique sancionar a los vecinos de València por conducir vehículos contaminantes. Ahí estará la negociación: el PP intentará rebajar lo máximo posible el plan para ajustarse a las exigencias de su socio sin perder todas las subvenciones.