Por qué el 22 de enero solo es festivo en València: La historia y el significado de San Vicente Mártir

El 22 de enero es festivo únicamente en la ciudad de València, una circunstancia que cada año genera dudas entre ciudadanos de otros municipios de la provincia y de la Comunitat Valenciana. La razón está directamente vinculada a la figura de San Vicente Mártir, patrón exclusivo de la capital, y al funcionamiento del sistema de festivos en España, que distingue claramente entre celebraciones locales, autonómicas y nacionales.

Sus lazos con València

San Vicente Mártir es una figura histórica profundamente ligada a València desde sus orígenes. Fue diácono en la Valentia romana y, según la tradición cristiana, fue martirizado en el año 304 d. C. durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Su muerte tuvo lugar en la propia ciudad, lo que convirtió a Vicente en uno de los primeros símbolos religiosos y cívicos de València. Desde época romana, visigoda y medieval, su figura ha estado asociada a la identidad urbana de la ciudad, mucho antes incluso de la configuración del Reino de València.

San Vicente Mártir. / Levante-EMV

Esta vinculación directa con la ciudad explica que San Vicente Mártir sea patrón de València capital, pero no del conjunto del territorio valenciano. A diferencia de otros santos o celebraciones con un arraigo más amplio, su culto ha sido históricamente local y urbano. Por ello, su festividad no se extendió de forma homogénea al resto de municipios de la actual provincia de València ni, mucho menos, a las provincias de Castellón y Alicante.

Como ocurre con San Isidro en Madrid o Santa Eulàlia en Barcelona, San Vicente Mártir es un símbolo de ciudad, no de territorio. Por eso, cada año, València detiene su actividad para honrar a un patrón que forma parte inseparable de su historia y de su memoria colectiva.

San Vicente Martir. / Levante-EMV

Otros festivos

El motivo legal por el que el 22 de enero solo es festivo en València tiene que ver con la normativa laboral. Cada ayuntamiento dispone de dos festivos locales al año, que puede dedicar a celebraciones propias de su municipio. El Ayuntamiento de València utiliza uno de esos días para honrar a su patrón histórico. En cambio, existen fiestas que sí son festivas en toda la Comunitat Valenciana por su relevancia común. El ejemplo más claro es el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. También San José, el 19 de marzo, es festivo autonómico debido a la importancia y extensión de las Fallas en gran parte del territorio.

También resulta ilustrativo comparar San Vicente Mártir con San Vicente Ferrer, segundo patrón de València y patrón histórico del antiguo Reino. Su festividad, celebrada en primavera, sí se conmemora en más localidades, aunque tampoco es festivo en toda la Comunitat Valenciana de forma automática.

Imagen de archivo del Te Deum en la celebración del 9 d'Octubre en 2025. / Germán Caballero

San Vicente Martir en València

En València, el día de San Vicente Mártir se celebra con un programa de actos que combina tradición religiosa y participación cívica. Destacan la procesión solemne, los oficios religiosos en honor al santo y la procesión cívica, en la que participan autoridades municipales y entidades culturales. Además, suelen organizarse actividades culturales, conciertos y actos divulgativos.