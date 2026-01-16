Uno de cada tres alquileres ofertados en València son de temporada

Si uno busca piso de alquiler en València a través de Idealista, observará que últimamente aparece de forma recurrente una etiqueta sombreada que dice “alquiler de temporada”. De las 2.896 casas y pisos de alquiler que se ofertan en el ‘Cap i Casal’ a través de la citada plataforma, 875 son de temporada, que en porcentaje supone más de un 30 %. Este tipo de arrendamiento por semanas o meses –normalmente no más de 11 meses– suele utilizarse para estudiantes o trabajadores desplazados, muchas veces bajo la fórmula de ‘nómada digital’ y siempre por precios más elevados que los del arrendamiento de larga estancia. Es un nuevo asterisco en el mercado del alquiler, otra forma de tensionar el acceso a la vivienda de la ciudad.

Por zonas, la acumulación de esta clase de alquileres sigue un patrón similar al de los apartamentos turísticos. La concentración más grande se da en Ciutat Vella, Russafa o el frente litoral, especialmente en el Cabanyal. En cuanto a los precios, la mayoría se alquila en una horquilla de 1.200 a 1.600 euros. Pero también los hay más económicos, algo que vuelve a distorsionar la oferta de alquileres: de los casi 3.000 inmuebles que se alquilan en València, solo 15 cuestan 800 euros o menos. De ellos ocho son temporales.

“***DISPONIBLE A PRINCIPIOS DE DICIEMBRE DE 2025*** ¿Te gustaría vivir en un barrio HISTÓRICO lleno de cultura, en el emblemático barrio del Carmen?”, reza el anuncio de una vivienda de dos habitaciones y 76 metros por 1.500 euros. “¡Descubre tu nuevo hogar en este espectacular piso de alquiler para estudiantes!”, dice otro sin fotos, en la Malva-rosa, por 1.600 euros.

“Con estancia temporal de 11 meses máximo, listo para entrar a vivir. ¡Totalmente a estrenar! en una de las mejores zonas de Campanar”, propone un tercero que pide justificar solvencia para el pago de la vivienda porque se realiza estudio de riesgo. “Descubre este encantador ático en el vibrante barrio de Ruzafa, ideal para una escapada romántica o una estancia prolongada”, señala otro anuncio de alquiler temporal por una vivienda de 45 metros y 1.200 metros.

La bolsa de alquileres estables –normalmente la única opción para quien quiere independizarse– se retrae en València mientras crece la rotación impuesta por los propietarios de los inmuebles, que se aprovechan de vacíos legales y también de la inacción de la Administración a la hora de perseguir ilícitos relacionados con los contratos de arrendamiento.

La trampa de los 11 días

Por ejemplo, uno de los casos que, tal como describió Levante-EMV en varias entregas, ha proliferado en los últimos tiempos es el de la vivienda turística disfrazada de alquiler temporal. La Conselleria de Turismo introdujo un cambio en la normativa autonómica para fijar que el alojamiento turístico es aquel que no supera los 10 días, de modo que muchos propietarios se lanzaron a arrendar a turistas sus apartamentos por 11 días o más y de ese modo acogerse a una normativa más laxa.

Otro ejemplo de alquiler temporal frecuente es el que esquiva la normativa para ir prorrogando cada año el contrato del inquilino que, en la práctica, es de larga estancia. La inmobiliaria o el casero de turno evita atarse en un contrato de cinco años y de paso puede sugerir subidas constantes de renta sin miedo a la denuncia del arrendatario, que no encuentra alternativas en un mercado saturado. En Barcelona la mitad de los alquileres en Barcelona ya son de temporada y algunas fuentes del sector lo atribuyen al topado de precios en los contratos largos, cosa que hace que el inversor pivote al mercado del alquiler de temporada.

La tercera fórmula es la realmente establecida para este tipo de contratos. El arrendamiento ocasional de personas que vienen por estudios o trabajos relativamente cortos, con mucha movilidad. Según datos de Nomads, València cuenta con más de 3.200 profesionales de este perfil, solo superada en España por la ciudad de Barcelona. El ‘Cap i Casal’ acaba de crear además una oficina bajo el paraguas de Las Naves para atraer más trabajadores nómadas. Profesionales con salarios por encima de la media del trabajador local y capacidad para sufragar alquileres cortos y desorbitados. Sin freno. Según anunció el sindicato de inquilinos, el Congreso votará en febrero una ley de alquileres de temporada.

9.000 apartamentos turísticos

Con todo, la provisión de alquileres de temporada y larga estancia en València sigue siendo muy inferior a la de los pisos turísticos. El visor de Visit Valencia recoge una oferta online de 9.003 apartamentos de corta estancia en la ciudad, es decir, el triple que la teóricamente residencial, una cifra que va en descenso. Según recoge un informe de Exceltur, la oferta de pisos vacacionales en toda España en la segunda mitad de 2025 se redujo en 15.963 plazas con respecto al año anterior, una tendencia que la marca atribuye principalmente a la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos por parte del Ministerio de Vivienda. El nuevo registro obliga desde julio a las viviendas turísticas que se anuncian en internet a contar con un número de identificación específico con el objetivo de acreditar que cumplen con toda la normativa vigente.