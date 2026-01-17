Bomberos de València realizarán simulacros de incendios en la Lonja y la Ciudad de las Artes

El Cuerpo Municipal de Bomberos de València llevará a cabo, a partir de la próxima semana, una serie de simulacros de incendio en distintas infraestructuras clave de la ciudad, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias reales, evaluar los riesgos específicos de cada entorno y mejorar la coordinación entre los distintos servicios intervinientes.

Los ejercicios se desarrollarán en espacios de especial relevancia y complejidad de la ciudad. En concreto, el lunes 19 tendrá lugar el simulacro en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el martes 20 en Mercavalencia y el viernes 23 de enero en la Lonja.

El concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, ha subrayado “la importancia de realizar simulacros de forma periódica y de invertir en los medios necesarios para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía”, destacando que estos ejercicios permiten “poner a prueba los protocolos, detectar posibles mejoras y anticiparse a situaciones de riesgo antes de que se produzcan”.

Caballero ha señalado que “el último año nos ha demostrado que los riesgos pueden ser cambiantes y que las emergencias no siempre responden a escenarios previsibles. Por eso es fundamental probarnos a nosotros mismos en situaciones complejas y diversas: la preparación es siempre la mejor manera de estar preparados”.

Los simulacros contemplarán la activación del Puesto de Mando Avanzado, la coordinación de los distintos equipos de intervención y el seguimiento de las operaciones en función de la evolución del supuesto incendio, teniendo en cuenta las condiciones del entorno, la tipología de la infraestructura y las circunstancias concretas de cada escenario. Asimismo, se trabajará en la integración operativa de la unidad de drones, una herramienta clave para la evaluación en tiempo real y la toma de decisiones.

“El Cuerpo de Bomberos de València mantiene una formación constante y especializada, realizando simulacros en infraestructuras de grandes dimensiones y edificios singulares de la ciudad, con el objetivo de someter al sistema a situaciones de máxima exigencia y garantizar su correcto funcionamiento en caso de emergencia real”, ha explicado Caballero.

Durante el último año, Bomberos València ha realizado diversos simulacros como el del parking de la plaza de la Reina para abordar los incendios de los vehículos eléctricos, el de un edificio de gran altura en el edificio Aqua, y el más reciente en La Torre con la instalación de avisos sonoros a la población y el primero de estas características en la historia de la ciudad. Además en ese ejercicio se pusieron en práctica las medidas de autoprotección difundidas por los servicios municipales en el marco del plan de formación ciudadana València + Segura.

Una maqueta a escala

Caballero ha recordado que los Bomberos de Valencia se han formado estos meses en estrategias de extinción de incendios con un sistema innovador al usar una maqueta a escala que reproduce diferentes puntos estratégicos de la ciudad como edificios históricos o turísticos y que con estos simulacros van a poder poner en práctica.

Este sistema permite a los responsables de los servicios de emergencias analizar de manera global cualquier incidente, valorando de forma conjunta los recursos necesarios, los elementos de protección y la estrategia integral más adecuada para cada situación y ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

Por último el concejal de Emergencias ha asegurado que el compromiso municipal con la formación de los servicios de emergencias y “es una prioridad” porque contar con profesionales mejor formados y con más y mejores recursos repercute directamente en la protección de la ciudadanía”.