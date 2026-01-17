Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
El episodio meteorológico afectará a la Comunitat Valenciana y también dejará nevadas copiosas en zonas de montaña
Redacción Levante-EMV
La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), informa de la emisión de un aviso especial que alerta de la llegada, a partir de la tarde del próximo lunes 18 de enero, de un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, afectando a la Comunitat Valenciana.
Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial informando de la llegada de una dana sobre la península a partir de esta tarde y que propiciará la formación de la borrasca Harry sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana.
Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.
También se ha destacado la importancia del seguimiento sobre todo en aquellos cauces en los que en estos momentos se están llevando a cabo trabajos de reparación y restauración de los daños ocasionados en la dana del 29 de octubre de 2024, por la presencia de personas y maquinaria pesada que requerirían un pronto aviso para su evacuación.
Entre las recomendaciones trasladadas a dichos organismos responsables destaca la de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.
También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.
- Más de 10 años de estación fantasma en el centro histórico de València
- València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos
- ¿Qué calle de València pierde vecinos de forma imparable?
- Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València
- El Gobierno revoca ayudas a València de 18 millones por obras ligadas a la Zona de Bajas Emisiones
- La tienda que rompe la uniformidad de la calle Colón
- Fallece repentinamente el artista Juan Alberto Navarro Guijarro
- Una comisión de falla denuncia sentirse 'perseguida' a base de multas por la limpieza