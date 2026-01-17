Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), informa de la emisión de un aviso especial que alerta de la llegada, a partir de la tarde del próximo lunes 18 de enero, de un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, afectando a la Comunitat Valenciana.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial informando de la llegada de una dana sobre la península a partir de esta tarde y que propiciará la formación de la borrasca Harry sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.

También se ha destacado la importancia del seguimiento sobre todo en aquellos cauces en los que en estos momentos se están llevando a cabo trabajos de reparación y restauración de los daños ocasionados en la dana del 29 de octubre de 2024, por la presencia de personas y maquinaria pesada que requerirían un pronto aviso para su evacuación.

Entre las recomendaciones trasladadas a dichos organismos responsables destaca la de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.