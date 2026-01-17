Frenan la instalación de una piscina 'turística' que pretendía sobrevolar una escoleta histórica en Patraix

El vecindario de la calle Ramón de Castro y la comunidad educativa de la Escoleta El Trenet, en el barrio de Patraix, han conseguido frenar momentáneamente lo que consideraban como una actuación “irregular, desproporcionada y peligrosa”, vinculada a la instalación de una piscina de grandes dimensiones en unos bajos destinados a uso turístico en la calle Calamocha.

A partir de las 8 horas de hoy estaba previsto que toda la calle Ramón de Castro quedara afectada por un vado para el paso de una grúa que pretendía sobrevolar cargas de gran tonelaje por encima de la escoleta infantil con décadas de historia y el parque público, espacios utilizados diariamente por niños y niñas del barrio.

Protesta vecinal junto a las viviendas protegidas del barrio de Patraix / Levante-EMV

Cabe señalar que las viviendas de la calle Ramón de Castro están catalogadas como Bien de Relevancia Local (BRL), hecho que implica una especial protección patrimonial y unas limitaciones claras en cuanto a intervenciones que puedan afectar su integridad física, visual o estructural.

Según han explicado los vecinos que han acudido esta mañana a protestar contra la actuación, esta actuación no cuenta con el consentimiento expreso del vecindario ni de la comunidad educativa, que no han autorizado en ningún momento el paso de ninguna carga por encima de las viviendas ni de un centro educativo en funcionamiento. Desde el vecindario y la escoleta han considerado que se trata de una intervención que prioriza intereses privados vinculados al turismo por encima del derecho a la seguridad y a la protección de la infancia, en un barrio fuertemente afectado por la gentrificación.

La escuela infantil El Trenet / Levante-EMV

Finalmente, la lucha vecinal, a la que se ha sumado la asociación vecinal del barrio de Patraix, ha logrado paralizar —de momento— la maniobra de la grúa, que se ha retirado en torno a las 11 de la mañana de la zona protegida.

Apunte legal

Los vecinos de Patraix señalan que la normativa urbanística y de seguridad establece que cualquier actuación con grúas que afecte espacios habitados, centros educativos o inmuebles protegidos requiere autorización expresa, informe técnico específico y el consentimiento de las partes afectadas, especialmente cuando se trata de sobrevolar cargas por encima de personas o edificios catalogados. "La ausencia de estos requisitos podría suponer una vulneración grave de la normativa de seguridad, urbanismo y protección patrimonial", señalan.

Obras del coliving / Levante-EMV

"La ciudad no puede poner en riesgo la infancia ni el patrimonio para satisfacer el negocio turístico", cierran los vecinos, que por ahora han ganado su pulso a la promotora de un coliving en los bajos de los números 14, 16, 18 y 20 de la calle Calamocha.