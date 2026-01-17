La Real Hermandad de Sant Antoni Abat será medalla de oro de València

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que el Ayuntamiento de Valencia otorgará la medalla de oro de la ciudad a la Real Hermandad de Sant Antoni Abat en el marco de la celebración del 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valencia. La alcadesa ha realizado este anuncio tras acudir un año más a la tradicional bendición y desfile de animales que se celebra cada 17 de enero en la calle Sagunt y que congrega a vecinos, familias y niños que llevan a bendecir a sus animales de compañía y animales de labor.

“Esta máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de València honra el trabajo de una hermandad que el año que viene cumple 75 años y que acaba de recibir el título de “Real” por parte de la Casa Real. Es un día muy bonito porque los antonianos han recibido el reconocimiento de Su Majestad el Rey y este año recibirán el reconocimiento de toda la ciudad con la Medalla de Oro de la ciudad que estoy convencida que apoyará toda la Corporación” ha señalado la alcaldesa.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado la labor de todos los antonianos por mantener esta tradición centenaria en nuestra ciudad que es un acto de amor y cariño por los animales. “Como alcaldesa es un orgullo estar todos los años junto a los vecinos de Zaidia y de toda la ciudad que vienen a bendecir sus animales a la c/ Sagunt y que llenan el barrio de ilusión, amor y respeto”

El Ayuntamiento colabora con Real Hermandad de San Antonio Abad en la organización de actos y acciones encaminadas a la protección y defensa de los animales. El actual gobierno municipal ha aumentado el apoyo económico y a poya los Premios de San Antoni Abad de Bienestar Animal que reconoce a las comisiones falleras que destacan por sus iniciativas de protección y cuidado de los animales. El mantenedor de este año ha sido el portavoz del gobierno y concejal de Relaciones Institucionales y Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero.