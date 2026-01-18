La población de València vuelve a subir y alcanza un nuevo máximo histórico

Con la llegada del nuevo año, uno de los datos que aparecen es el de la población de las grandes ciudades. Aunque con la particularidad de que estas cifras son a 1 de enero del año recién finalizado. Las administraciones no tienen articulado un sistema de recuento más inmediato y las cifras llegan con 365 días respecto la realidad cotidiana.

Lo cierto es que siempre hay desfases entre la cifra oficial que valida el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la del Padrón Municipal, ambos coinciden en que la ciudad de València sigue siendo lugar de acogida y que, conforme pasan los años, se acerca de forma constante a los 900.000 habitantes.

A finales de año, conforme contempla la legislación del Régimen Local, el Ayuntamiento remitió toda esta información al Instituto Nacional de Estadística que, en cumplimiento de sus competencias, llevó a cabo las comprobaciones oportunas para subsanar posibles errores y duplicidades. Finalmente, el BOE publicó las cifras oficiales que plasman, entre otros indicadores, el crecimiento demográfico de la ciudad.

La cifra dada a conocer por el INE es de 840.792 habitantes, mientras que el año pasado tenía 825.948. Esa cifra haría reforzar su papel de tercera ciudad de España en número de habitantes tras Madrid (3.506.730), Barcelona (1.731.649) y bastante por delante de Zaragoza (693.091), Sevilla (689.423) y Málaga (599.063). Ahora mismo, la posición de tercer cajón de podio es incontestable para el Cap i Casal, puesto que supera en casi 150.000 a Zaragoza, quien no hace tanto tiempo adelantó a Sevilla.

Hace cien años, tres veces menos

La población de València es casi tres veces mayor que hace cien años: la década de los "felices veinte" la empezó con 250.000 habitantes y la acabó con 320.000.

La población de la ciudad, que determina derechos y obligaciones de las administraciones, se obtiene de la información facilitada por la Oficina Estadística del Ayuntamiento, que procesa las cifras del Padrón Municipal del 1 de enero de 2025.

Según este registro de residentes, en la mencionada fecha, València tenía una población de 844.424 personas, 442.750 mujeres y 401.674 hombres. Hay más mujeres que hombres y ellas son más mayores. Entre las características de esta población estaba que las mujeres tienen una edad media mayor que los hombres: 46,4 años ellas; 43 años ellos. Algo que se interpreta condicionado por la masa de población migrante, que tiene un componente importante de hombres jóvenes, en edad de trabajar.

Crece el porcentaje de extranjeros

Precisamente, la población extranjera es la que acumula gran parte del aumento doce meses después de la anterior tabla. Por entonces, los censados no españoles eran el 18,5 por ciento y ahora son el 19,7 por ciento. Colombia, Italia y Venezuela son, por definición, los países con más empadronados en el Ayuntamiento de València.

La Oficina de Estadística señala también que la mitad de la población dispone de un grado de Bachiller, Formación Profesional o Títulos Superiores. Tan solo 853 estaban registrados como analfabetos, .no saber leer ni escribir-.

Esta población desbarata las proyecciones que constaban en los trabajos estadísticos municipales, que contemplaban que València tendría 819.592 habitantes en 2037, una cifra que, a estas alturas, ya está claramente rebasada.