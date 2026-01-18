Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador

Domingo de celebración por todo lo alto. Así debe estar viviendo esta jornada del 18 de enero el único acertante de primera categoría de La Primitiva, una persona que selló el boleto ganador en un despacho de la calle Micer Mascó, en València, según indican fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

Ese pequeño gesto le valdrá un premio de casi un millón y medio de euros (1.459.178 euros, para ser más exactos) al ser el único que consiguió marcar correctamente los seis números que salieron en el sorteo de La Primitiva celebrado el sábado 17 de enero. La combinación ganadora fue: 2, 4, 12, 22, 35 y 47. Y el reintegro, el 5. En caso de que tambien hubiese acertado este último número, se habría llevado el gran bote que amasa La Primitiva y que ahora acumula para el siguiente sorteo 81,5 millones de euros, según Loterías.

Cómo es el barrio

La calle donde se selló el boleto ganador de primera categoría es Poeta Micer Mascó, una de las vías más conocidas del barrio de Exposición, tal vez porque es la que acoge la falla de categoría Especial que tantas alegrías ha dado a la zona últimamente. La comisión se llama, precisamente, Exposición-Micer Mascó.

Ubicada muy cerca de Mestalla y de los jardines de Viveros, la vía, en cuyos alrededores es previsible que resida el ganador o la ganadora de La Primitiva, es un importante punto neurálgico en esa parte de València, al otro lado del viejo cauce del río Turia. Está situada en el distrito de Pla del Remei, probablemente el más exclusivo de la ciudad. Tanto ese barrio como l'Eixample y determinados puntos del centro de la urbe, están considerados como uno de los lugares más selectos de València.

Edificio de Tabacalera, actualmente una de las sedes del Ayuntamiento de València. / Levante-EMV

El barrio alberga, además de los dos emblemáticos lugares citados más arriba, otros puntos de notable interés como el Palacio de la Exposición o el edificio de Tabacalera, una de las sedes del Ayuntamiento de València. También muy próxima está la Conselleria de Sanidad y el Hospital Clínico o el centro privado hospitalario Quirón, además de la Facultad de Medicina y Odontología, la de Geografía e Historia, la de Filosofía y Ciencias de la Educación y el Rectorado de la UV, entre otras cosas.